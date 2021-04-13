Galatasaray'da Ryan Donk 'kural dışı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi!

TFF Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya yapılan sevk raporu şöyle:

1- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü'nün 10.04.2021 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.04.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 5/4 ve 9/2 maddeleri ile "belgelerin haksız kullanımı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü görevlisi YASİN İPEK'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi, "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi ve "belgelerin haksız kullanımı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca 13.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.