Galatasaray'da Sacha Boey takımdan ayrılmak istiyor

Galatasaray 'a geçtiğimiz sezon başında transfer olan Sacha Boey'in kulüple bağlarını koparmak istediği öğrenildi.

Galatasaray ile 2025'e dek sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcunun ayrılık talebini yeni seçilen yönetime henüz iletmediği ifade ediliyor. Bununla birlikte Sacha Boey ile Alman ve Fransız takımlarının ilgilendiği iddia ediliyor.

Geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Sacha Boey, 19 karşılaşmada yer almış ve 1 gole imza atmıştı.

(beIN Sports)



