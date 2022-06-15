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Galatasaray'da Sacha Boey takımdan ayrılmak istiyor

15.06.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'a 2021 yazında transfer olan Sacha Boey, sarı kırmızılı kulüpten ayrılmak istiyor. Dursun Özbek ve yönetiminin önümüzdeki sezon kadroda düşündüğü genç oyuncunun bu kararı vermesi büyük şaşkınlık yarattı.

Galatasaray'da Sacha Boey takımdan ayrılmak istiyor

Galatasaray 'a geçtiğimiz sezon başında transfer olan Sacha Boey'in kulüple bağlarını koparmak istediği öğrenildi.

Galatasaray ile 2025'e dek sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcunun ayrılık talebini yeni seçilen yönetime henüz iletmediği ifade ediliyor. Bununla birlikte Sacha Boey ile Alman ve Fransız takımlarının ilgilendiği iddia ediliyor.

Geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Sacha Boey, 19 karşılaşmada yer almış ve 1 gole imza atmıştı.

(beIN Sports)


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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