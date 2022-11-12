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Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız isim 2 ay yok

12.11.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ofspor'u eleyerek bir üst tura adını yazdıran Galatasaray, 5. tur mücadelesinde Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılılar'da eşleşme sonrası açıklamalarda bulunan Metin Öztürk'ten flaş bir sakatlık açıklaması geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız isim 2 ay yok
Mathias Ross

Mathias Ross

DAN Danimarka
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Ofspor'u Seferovic ve Berkan Kutlu'nun kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etmeyi başaran Galatasaray 5. tura yükselmeyi başarmıştı. Sarı-Kırmızılılar, gerçekleşelen kura çekimi sonrası Ankara Keçiörengücü ile eşleşirken, kuranın ardından konuşan Metin Öztürk, kötü bir haber verdi.

"2 AY YOK"

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Ofspor maçında sakatlanan Mathias Ross'un son durumunu açıklayan Öztürk, "Hep aynı şeyi söylüyoruz. Aman sakatlık olmasın. Kastamonu maçını sakatlık olmadan atlattık ama maalesef Ofspor maçında Mathias Ross sakatlandı ve 2 ay yok. Sadece takımın mücadele gücünden çok sporcu sağlığı bizim için önemli. O yüzden buradan kendisine çok geçmiş olsun diliyorum. Umarım bu turda hiçbir takımda sakatlık olmaz." ifadelerini kullandı.


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Sakatlık son dakika

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