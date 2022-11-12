Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız isim 2 ay yok

Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Ofspor'u Seferovic ve Berkan Kutlu'nun kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etmeyi başaran Galatasaray 5. tura yükselmeyi başarmıştı. Sarı-Kırmızılılar, gerçekleşelen kura çekimi sonrası Ankara Keçiörengücü ile eşleşirken, kuranın ardından konuşan Metin Öztürk, kötü bir haber verdi.

"2 AY YOK"

Ofspor maçında sakatlanan Mathias Ross'un son durumunu açıklayan Öztürk, "Hep aynı şeyi söylüyoruz. Aman sakatlık olmasın. Kastamonu maçını sakatlık olmadan atlattık ama maalesef Ofspor maçında Mathias Ross sakatlandı ve 2 ay yok. Sadece takımın mücadele gücünden çok sporcu sağlığı bizim için önemli. O yüzden buradan kendisine çok geçmiş olsun diliyorum. Umarım bu turda hiçbir takımda sakatlık olmaz." ifadelerini kullandı.



