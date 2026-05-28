Galatasaray'da şampiyonluk sonrası Lemina krizi! Görüşmeler tıkandı

Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyonluk ipini göğüsleyerek tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan Galatasaray'da, gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında beklenmedik bir kriz patlak verdi. Takımın kilit isimlerinden Mario Lemina'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ ÇIKMAZA GİRDİ

Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda sarı-kırmızılı formayı giymeye devam etmeye sıcak baktığının sinyallerini veren deneyimli orta saha oyuncusu ile yönetim arasındaki ipler gerilmeye başladı. Yürütülen sözleşme uzatma müzakerelerinde işlerin beklendiği gibi gitmediği ve resmiyete dökülmesi beklenen kontrat görüşmelerinin son dönemde ciddi şekilde yavaşladığı öğrenildi. Krizin temel nedeninin ise maddi anlaşmazlıklar olduğu, oyuncu tarafının Galatasaray'dan talep ettiği ücreti alamadığı iddia edildi.

AVRUPA VE KÖRFEZ EKİPLERİ PUSUDA BEKLİYOR

Lemina ile Galatasaray arasındaki bu belirsizlik, Avrupa ve dünya pazarındaki devlerin iştahını kabarttı. İspanyol basınının önde gelen yayın organlarından Mundo Deportivo'nun haberine göre; yıldız futbolcunun sözleşme durumunu yakından takip eden birçok talip bulunuyor. Başta İspanya La Liga ve İngiltere Premier Lig ekipleri olmak üzere, yüksek bütçeli transferleriyle dikkat çeken Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinin de Lemina'yı kadrosuna katmak için sıraya girdiği belirtildi. Haberin detaylarında, tecrübeli futbolcunun kariyerinde yeni ve farklı bir maceraya atılma fikrine kapıları tamamen kapatmadığı da vurgulandı.