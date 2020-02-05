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Galatasaray'da Saracchi ve Falcao ne zaman dönecek?

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.02.2020 10:36 | Son Güncelleme

Konyaspor deplasmanında sakatlanan iki yıldızdan Marcelo Saracchi'nin pazar günkü Kasımpaşa maçında 11'e döneceği, Radamel Falcao'nun da bir sonraki hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında formasına kavuşacağı öğrenildi.

Konyaspor deplasmanında sakatlanan iki yıldızdan Marcelo Saracchi'nin pazar günkü Kasımpaşa maçında 11'e döneceği, Falcao'nun da bir sonraki hafta Yeni Malatyaspor karşısında formasına kavuşacağı öğrenildi.

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FALCAO VE MARCELO SARACCHİ DÖNÜŞ HAZIRLIĞINDA

Sarı-Kırmızılı ekibin Konyaspor deplasmanında sakatlanan iki kritik futbolcusu Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, geri dönüş hazırlığında. Tedavi süreçleri beklenenden iyi geçen iki oyuncudan Saracchi, pazar günkü Kasımpaşa maçında yeniden ilk 11'deki yerini alacak.

Uruguaylı sol bekin, kupadaki Alanyaspor sınavı sonrası takımla çalışmalara katılacağı belirtiliyor. Bir diğer pozitif haber de Falcao'dan geldi. Salon çalışmalarına başlayan Kolombiyalı golcünün Kasımpaşa maçında 11'de olması zor görünüyor.

Fatih Terim büyük olasılıkla maç kadrosuna da almayacak. Falcao, bir sonraki hafta Yeni Malatyaspor karşısında formasına kavuşacak. Böylelikle Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisi öncesi iki futbolcu da hazır hale gelmiş olacak.

(STAR)

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