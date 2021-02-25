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Galatasaray'da savunmaya flaş transfer Alpaslan Öztürk

25.02.2021 23:32 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da savunmaya flaş transfer Alpaslan Öztürk

Süper Toto Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray'da savunmanın göbeğine yeni aday Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk. Sezon başında Öztürk'ü Fenerbahçe'de istemiş fakat 2 milyon euroluk bonservis bedeli sarı-lacivertlilere fazla gelmişti. Sarı-kırmızılılar sözleşmesi sezon sonunda bitecek savunmacı için bonservis bedeli ödemeyecek.

Önümüzdeki sezonun transfer planlamalarına şimdiden başlayan Galatasaray, stoper rotasyonuna tecrübeli bir isim katmak istiyor. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek Alpaslan Öztürk için harekete geçti. Kariyerine orta saha olarak başlayan Alpaslan, son yıllarda Göztepe'de stoper pozisyonundaki başarısıyla dikkat çekiyor.

FATİH TERİM'DEN DOLAYI GALATASARAY'I İSTİYOR

Sezon başında Göztepe'nin transfer bedeli olarak 2 milyon euro fiyat biçmesini pahalı bulan Fenerbahçe, Öztürk'ün transferinden vazgeçmişti. Sezon sonunda serbest kalacak 27 yaşındaki savunmacı, Fatih Terim faktöründen dolayı Galatasaray'a sıcak bakıyor.

GALATASARAY'I BEKLİYOR

Göztepe'nin Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçta sahanın en iyilerinden olan 1.86 boyundaki Alpaslan, kendisine gelen birçok teklifi geri çevirdi ve sarı-kırmızılıları beklemeye başladı.

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Galatasaray Futbol Kulübü Alpaslan Öztürk
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