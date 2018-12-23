Galatasaray'da Serdar Aziz, rahatsızlığı nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçının kadrosundan çıkarıldı!

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın Sivasspor ile oynayacağı maç öncesinde sarı-kırmızılılarda olumsuz bir gelişme yaşandı.
Galatasaray savunmasının önemli isimlerinden Serdar Aziz, rahatsızlığı nedeniyle Sivasspor maçının kadrosundan çıkarıldı.
Fatih Terim'in 11'de sahaya sürmeyi düşündüğü Serdar Aziz, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri nedeniyle kadroda yer almadı.
Sarı-kırmızılı takımdaki bu son dakika gelişmesinin ardından, Serdar Aziz'in yerine Maicon ilk 11'de şans buldu.
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