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Galatasaray'da Serdar Aziz, rahatsızlığı nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçının kadrosundan çıkarıldı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.12.2018 17:48 | Son Güncelleme

Süper Lig'in son haftasında sahasında Sivasspor'u ağırlayacak Galatasaray'da Serdar Aziz şoku yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'da savunmanın değişmez isimlerden biri olan Serdar Aziz, rahatsızlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Galatasaray'da Serdar Aziz, rahatsızlığı nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçının kadrosundan çıkarıldı!

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın Sivasspor ile oynayacağı maç öncesinde sarı-kırmızılılarda olumsuz bir gelişme yaşandı.

Galatasaray savunmasının önemli isimlerinden Serdar Aziz, rahatsızlığı nedeniyle Sivasspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Fatih Terim'in 11'de sahaya sürmeyi düşündüğü Serdar Aziz, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri nedeniyle kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılı takımdaki bu son dakika gelişmesinin ardından, Serdar Aziz'in yerine Maicon ilk 11'de şans buldu.

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