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Galatasaray'da Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile ipler resmen koptu

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.01.2019 14:44 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Fatih terim ile Serdar Aziz görüşmesi gerçekleşti. Fatih Terim, Serdar Aziz'e 'Seni takımda düşünmüyorum, kulüp bulabilirsin' kararını bildirdi.

Galatasaray Kulübü'nün menajerine 'Kulüp bulun' dedikten sonra teknik direktör Fatih Terim ile görüşme kararı alan Serdar Aziz, deneyimli teknik adamın yanıtıyla şok yaşadı. Galatasaray'da Serdar Aziz ile ipler resmen koptu.

Terim'den Serdar Aziz'e yanıt

Sarı-kırmızılı takımda çarşamba günü gerçekleşen antrenman öncesinde Serdar Aziz ile Fatih Terim görüşecekti ancak bu görüşme Terim'in kararı doğrultusunda ertelendi. Perşembe günü ise Serdar Aziz ve Fatih Terim, Florya'da bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı takımda çarşamba günü gerçekleşen antrenman öncesinde Serdar Aziz ile Fatih Terim görüşecekti ancak bu görüşme Terim'in kararı doğrultusunda ertelendi. Perşembe günü ise Serdar Aziz ve Fatih Terim, Florya'da bir araya geldi.

Fatih Terim, 28 yaşındaki defans oyuncusuna 'Seni takımda düşünmüyorum, kendine kulüp bulabilirsin' kararını bildirdi. Serdar Aziz, herhangi bir hatası varsa özür dileyeceğini açıklamasına rağmen görüşmede Terim'i ikna edemedi ve sarı-kırmızılı takımdan ayrılma noktasına geldi.

Fatih Terim, 28 yaşındaki defans oyuncusuna 'Seni takımda düşünmüyorum, kendine kulüp bulabilirsin' kararını bildirdi. Serdar Aziz, herhangi bir hatası varsa özür dileyeceğini açıklamasına rağmen görüşmede Terim'i ikna edemedi ve sarı-kırmızılı takımdan ayrılma noktasına geldi.

Serdar Aziz, Fatih Terim'in kararı sonrasında Florya'daki arkadaşlarıyla vedalaştı.

Serdar Aziz, Fatih Terim'in kararı sonrasında Florya'daki arkadaşlarıyla vedalaştı.

Bu gelişmenin ardından Serdar Aziz, menajeri Haluk Canatar'a transfer talimatı verdi.

Bu gelişmenin ardından Serdar Aziz, menajeri Haluk Canatar'a transfer talimatı verdi.

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu konuşulan Serdar Aziz'in geleceği kısa bir süre içerisinde belli olacak.

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu konuşulan Serdar Aziz'in geleceği kısa bir süre içerisinde belli olacak.

2016 yılının Haziran ayında Bursaspor'dan 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Serdar Aziz, sarı kırmızılı formayla oynadığı 51 maçta 6 gol attı, 2 asist yaptı. (SPORX)

2016 yılının Haziran ayında Bursaspor'dan 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Serdar Aziz, sarı kırmızılı formayla oynadığı 51 maçta 6 gol attı, 2 asist yaptı. (SPORX)

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takım ile yolları ayrılan Serdar Aziz ve Eren Derdiyok hakkında IGTV'den bir açıklama yayınladı.

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takım ile yolları ayrılan Serdar Aziz ve Eren Derdiyok hakkında IGTV'den bir açıklama yayınladı.

Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un çalışma kültürleri ile uyumsuzluk olduğunu ifade eden Fatih Terim, "Serdar'ı da Eren'i de çok seviyorum. ve onlara, kariyerlerine, yeteneklerine saygı duyuyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu düşünüyorum. Bir günlük mevzu değil, yolları açık olsun" ifadelerini kullandı.

Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un çalışma kültürleri ile uyumsuzluk olduğunu ifade eden Fatih Terim, "Serdar'ı da Eren'i de çok seviyorum. ve onlara, kariyerlerine, yeteneklerine saygı duyuyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu düşünüyorum. Bir günlük mevzu değil, yolları açık olsun" ifadelerini kullandı.
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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray serdar aziz fatih terim

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