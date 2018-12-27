Galatasaray'da Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile yollarını ayırıyor

Süper Lig'in ilk yarısını lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray'da devre arası hareketli geçecek gibi...
Takıma takviye yapılması beklenirken Fatih Terim'den kadroyla ilgili sürpriz bir karar daha geldi.
SERDAR AZİZ'DEN SONRA EREN DERDİYOK!
BiP Spor'un haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz’den sonra Eren Derdiyok’u da defterden sildi.
‘Bir daha gözüm görmesin’ diyerek Serdar Aziz’i artık düşünmediğini ve gönderilmesini isteyen Fatih Terim, ligin ilk yarısında performansı, yaşadığı sakatlıklar ile çok tartışılan Eren Derdiyok ile de yolların ayrılmasını istedi.
Tecrübeli teknik adam, Serdar ile Eren'i, 5 Ocak'ta Antalya'da başlayacak olan kamp kadrosuna da almadı. Devre arası kampına iki oyuncu da götürülmeyecek.
ŞÜKRÜ HANEDAR TRANSFER SEFERİNDE
Öte yandan Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar, transferi gündemde olan Alan için yoğun çaba sarf ediyor.
Yıldız oyuncuyu Antalya kampına yetiştirmek isteyen Galatasaray'da Şükrü Hanedar'ın Alan transferine yoğunlaştığı ve transferi kısa sürede resmiyete dökmeyi planladığı öğrenildi.
SERDAR AZİZ'İN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Türkiye'nin gündemine adeta bomba gibi düşen Serdar Aziz depreminin ardından yıldız futbolcunun cephesinden ilk resmi açıklama geldi.
Sporx'e konuşan yıldız futbolcunun menajeri Haluk Canatar, "Serdar Aziz konusunda yönetimle bir görüşmeniz oldu mu ?" sorusuna, "Evet Galatasaray kulübünün bu konuda bizimle teması oldu, oturduk konuştuk. Kararlarını ve düşüncelerini bize ilettiler. Serdar Aziz hala Galatasaray'ın futbolcusudur bu nedenle bizlerin konuyla ilgili detay vermemiz doğru ve şık olmaz" dedi.
Canatar, "Peki Galatasaray yönetiminin bu konuda sizden talebi nedir?" sorusuna ise, "Dediğim gibi görüştüm, karşılıklı düşüncelerimizi söyledik, Ama kulüple yapmış olduğum bu görüşmenin içeriğini gizlilik esaslarına duyduğumuz saygıdan dolayı açıklamak ve bu konuda görüş bildirmek bize düşmez. Galatasaray kulübü mutlaka konuyla ilgili olarak kamuoyunu gerektiği şekliyle bilgilendirecektir" cevabı verdi.
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