SPOR

Galatasaray'da Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile yollarını ayırıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.12.2018 16:03 | Son Güncelleme

Galatasaray'da iki isim defterden silindi. Devre arasını transfer dönemini yoğun geçirmesi beklenen Galatasaray, Eren Derdiyok ve Serdar Aziz'i gözden çıkardı. Fatih Terim, Eren Derdiyok ve Serdar Aziz'le yolların ayrılmasını istedi.

Galatasaray'da Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile yollarını ayırıyor

Süper Lig'in ilk yarısını lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray'da devre arası hareketli geçecek gibi...

Takıma takviye yapılması beklenirken Fatih Terim'den kadroyla ilgili sürpriz bir karar daha geldi.

SERDAR AZİZ'DEN SONRA EREN DERDİYOK!

BiP Spor'un haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz’den sonra Eren Derdiyok’u da defterden sildi.

‘Bir daha gözüm görmesin’ diyerek Serdar Aziz’i artık düşünmediğini ve gönderilmesini isteyen Fatih Terim, ligin ilk yarısında performansı, yaşadığı sakatlıklar ile çok tartışılan Eren Derdiyok ile de yolların ayrılmasını istedi.

Tecrübeli teknik adam, Serdar ile Eren'i, 5 Ocak'ta Antalya'da başlayacak olan kamp kadrosuna da almadı. Devre arası kampına iki oyuncu da götürülmeyecek.

ŞÜKRÜ HANEDAR TRANSFER SEFERİNDE

Öte yandan Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar, transferi gündemde olan Alan için yoğun çaba sarf ediyor.

Yıldız oyuncuyu Antalya kampına yetiştirmek isteyen Galatasaray'da Şükrü Hanedar'ın Alan transferine yoğunlaştığı ve transferi kısa sürede resmiyete dökmeyi planladığı öğrenildi.

SERDAR AZİZ'İN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Türkiye'nin gündemine adeta bomba gibi düşen Serdar Aziz depreminin ardından yıldız futbolcunun cephesinden ilk resmi açıklama geldi.

Sporx'e konuşan yıldız futbolcunun menajeri Haluk Canatar, "Serdar Aziz konusunda yönetimle bir görüşmeniz oldu mu ?" sorusuna, "Evet Galatasaray kulübünün bu konuda bizimle teması oldu, oturduk konuştuk. Kararlarını ve düşüncelerini bize ilettiler. Serdar Aziz hala Galatasaray'ın futbolcusudur bu nedenle bizlerin konuyla ilgili detay vermemiz doğru ve şık olmaz" dedi.

Canatar, "Peki Galatasaray yönetiminin bu konuda sizden talebi nedir?" sorusuna ise, "Dediğim gibi görüştüm, karşılıklı düşüncelerimizi söyledik, Ama kulüple yapmış olduğum bu görüşmenin içeriğini gizlilik esaslarına duyduğumuz saygıdan dolayı açıklamak ve bu konuda görüş bildirmek bize düşmez. Galatasaray kulübü mutlaka konuyla ilgili olarak kamuoyunu gerektiği şekliyle bilgilendirecektir" cevabı verdi.

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Cimbom Terim ile en kötü ilk yarı performansını tekrarladıCimbom Terim ile en kötü ilk yarı performansını tekrarladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim serdar aziz eren derdiyok

En Çok Okunan Haberler

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Ersun Yanal'dan Ali Koç'a '40' puan sözü

Ersun Yanal'dan Ali Koç'a '40' puan sözü

Fenerbahçe'den Adebayor bombası

Fenerbahçe'den Adebayor bombası

Cocu'dan şok talep

Cocu'dan şok talep

Galatasaray'dan transfer

Galatasaray'dan transfer

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

G.Saray'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer!

G.Saray'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Melo heyecan yarattı! Olay paylaşım

Melo heyecan yarattı! Olay paylaşım

Galatasaray'dan tarihi hamle!

Galatasaray'dan tarihi hamle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile yollarını ayırıyor

G.Saray'da deprem! İki yıldızla yollar ayrılıyor

Galatasaray Fatih Terim ile en kötü ilk yarı performansını tekrarladı

Cimbom Terim ile en kötü ilk yarı performansını tekrarladı

Galatasaray Fernando Llorente ile prensipte anlaştı

Galatasaray'dan transfer

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık!

G.Saray'da beklenmedik ayrılık!

Mustafa Cengiz: Taraftarın forvet sözleri rüyalarıma giriyor

''Forvet sözleri rüyalarıma giriyor''

Galatasaray'da Maicon için 3 teklif

Maicon için teklif yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.