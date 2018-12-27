Galatasaray'da Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile yollarını ayırıyor

Süper Lig'in ilk yarısını lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray'da devre arası hareketli geçecek gibi...

Takıma takviye yapılması beklenirken Fatih Terim'den kadroyla ilgili sürpriz bir karar daha geldi.

SERDAR AZİZ'DEN SONRA EREN DERDİYOK!

BiP Spor'un haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz’den sonra Eren Derdiyok’u da defterden sildi.

‘Bir daha gözüm görmesin’ diyerek Serdar Aziz’i artık düşünmediğini ve gönderilmesini isteyen Fatih Terim, ligin ilk yarısında performansı, yaşadığı sakatlıklar ile çok tartışılan Eren Derdiyok ile de yolların ayrılmasını istedi.

Tecrübeli teknik adam, Serdar ile Eren'i, 5 Ocak'ta Antalya'da başlayacak olan kamp kadrosuna da almadı. Devre arası kampına iki oyuncu da götürülmeyecek.

ŞÜKRÜ HANEDAR TRANSFER SEFERİNDE

Öte yandan Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar, transferi gündemde olan Alan için yoğun çaba sarf ediyor.

Yıldız oyuncuyu Antalya kampına yetiştirmek isteyen Galatasaray'da Şükrü Hanedar'ın Alan transferine yoğunlaştığı ve transferi kısa sürede resmiyete dökmeyi planladığı öğrenildi.