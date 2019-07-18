SPOR

Galatasaray’da Seri’nin tanıdığı iki isim

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.07.2019 13:41 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın Fulham’dan kiraladığı orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, sarı-kırmızılı takımda yabancılık çekmeyecek. Seri, Nice’de Younes Belhanda ile, Fulham’da da Ryan Babel ile birlikte oynadı.

Galatasaray’da Seri’nin tanıdığı iki isim

Galatasaray’ın İngiliz ekibi Fulham’dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcu Jean Michael Seri’yi takımda tanıdık isimler bekliyor. Fransa’nın Nice ekibinde forma giydiği dönemde Younes Belhanda ve Fulham’daki döneminde de Ryan Babel ile takım arkadaşıydı. Tanıdık isimlerinde takımda yer almasıyla Seri’nin adaptasyonunu kısa sürede tamamlamasını sağlayacaktır.

SERİ VE BELHANDALI NİCE LİGİ ÜÇÜNCÜ BİTİRDİ

Seri ile Belhanda 2016-2017 sezonunda Nice’de beraber top koşturdu. Birçok maçta beraber sahada yer alan ikiliden Seri 39 resmi müsabakada 7 gol, 8 asist ile oynarken, Belhanda ise 36 maçta 3 gol, 6 asistle mücadele etti. Fransız ekibi ligi o sene 3. sırada tamamlayarak, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynamaya hak kazanmıştı.
Geçtiğimiz sezon Fulham’da da Jean Michael Seri ile Ryan Babel takım arkadaşıydı. Seri 34 maçta 1 gol ile oynarken, devre arasında transfer olan Babel ise 16 karşılaşmada görev aldı ve 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. İngiliz ekibi sezon sonunda 19. oldu ve küme düştü.

1

2


Düzce'de korku dolu gece! O köylere ulaşım sağlanamıyorDüzce'de korku dolu gece! O köylere ulaşım sağlanamıyor
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'daGalatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da
Abdurrahim Albayrak: Seri, Galatasaray...Abdurrahim Albayrak: Seri, Galatasaray...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fulham Galatasaray Jean-Michael Seri younes belhanda ryan babel

En Çok Okunan Haberler

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da

Neymar'ın babası Juventus ile görüşecek

Neymar'ın babası Juventus ile görüşecek

2019- 2020 Cemil Usta Sezonu Fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları

2019- 2020 Cemil Usta Sezonu Fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları

Galatasaray yıldız futbolcuyu KAP'a bildirdi

Galatasaray yıldız futbolcuyu KAP'a bildirdi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

G.Saray'a transferde şok

G.Saray'a transferde şok

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

G.Saray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı

G.Saray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı

G.Saray'dan 2 tane KAP geliyor!

G.Saray'dan 2 tane KAP geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jimmy Durmaz'ın Galatasaray heyecanı

Jimmy Durmaz'ın G.Saray heyecanı

Galatasaray’da Seri’nin tanıdığı iki isim

Seri’nin tanıdığı iki isim

Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da

Abdurrahim Albayrak: Seri, Galatasaray camiasına hayırlı olsun

Abdurrahim Albayrak: Seri, Galatasaray...

Galatasaray, Seri'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı

Galatasaray yıldız futbolcuyu KAP'a bildirdi

Galatasaray, Roman Yaremchuk ile ilgileniyor

Flaş iddia! İşte G.Saray'ın hedefindeki forvet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.