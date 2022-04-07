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Galatasaray'da sıcak gelişme! İnceleme başlatıldı

07.04.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesinin ardından 30 Nisan tarihinde yeni başkanını seçmeye hazırlanan Galatasaray’da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı kulüpte 2018 yılından bu yana yapılan mali genel kurulların tamamı inceleme altına alındı.

Galatasaray'da sıcak gelişme! İnceleme başlatıldı

26 Mart 2022’de gerçekleşen Mali Genel Kurul sonrası harekete geçen İçişleri Bakanlığı, 1 Nisan 2022 Cuma günü Galatasaray’da yapılan kritik toplantılar için inceleme başlattı. Dernekler Masası müfettişleri 2018-19- 20-21 dönemi için yapılan Olağan Mali Genel Kurulları mercek altına aldı.

GÖRÜNTÜLER İZLENDİ

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Tam 5 gündür çalışmaları ve incelemelerini sürdüren müfettişler, bu süreçte, 2018’de yapılan genel kurul başta olmak üzere, 2021 Ekim ayındaki Olağan Mali Genel Kurul ve 26 Mart’ta idari ibrasızlık kararının çıktığı toplantı görüntülerini izledi. 3 toplantının da görüntüleri müfettişler tarafından seyredildi.

NEF STADI'NA GELDİLER

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Dernekler Masası müfettişleri dün de NEF Stadyumu’na geldi ve 26 Mart’taki Olağan Mali Genel Kurul’un, divan tutanağını incelemek istedi. Ancak tutanağın hazır olmadığı ifade edilince tarihi toplantıya Divan Başkanlığı yapan Metin Sinan Aslan’dan bir an önce tutanağın yazılması talep edildi. Ve Aslan da öğleden sonra divan tutanağını iletti.

KARARLAR İNCELENDİ

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İçişleri Bakanlığı Dernekler Masası’ndan gelen müfettişler, Galatasaray Kulübü yönetim kurulu kararlarını da mercek altına alıp incelemede bulundu.Şimdi Dernekler Masası kısa süre içerisinde karar verecek. Eğer mali genel kurullarda bir usulsüzlük tespit edilirse Galatasaray’da 26 Mart 2022’de alınan idari ibrasızlık ve bütçe reddi başta olmak üzere toplantıda alınan kararların tamamı iptal edilecek.

(Hürriyet)


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Galatasaray Futbol Kulübü
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