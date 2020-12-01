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Galatasaray'da son dakika Falcao gelişmesi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.12.2020 20:11 | Son Güncelleme

Sakatlıklar nedeniyle sık sık formasından uzak kalan Kolombiyalı yıldız Falcao'nun sahalara dönüş tarihi merak konusu. Usta golcü, ligde son olarak 24 Ekim'de BB Erzurumspor maçında forma giymiş ve attığı golle galibiyeti getirmişti.

Galatasaray'da son dakika Falcao gelişmesi!

Sakatlıklardan başını kaldıramayan Radamel Falcao'nun durumu merak konusu oldu.

Kolombiyalı yıldızın bu hafta takımla çalışmalara başlaması beklenirken, kendisini iyi hissetmesi halinde cumartesi günü Hatay karşısında çok az da olsa dakika alması ihtimaller dahilinde.

Galatasaray'da oynadığı maç sayısı, oynamadığı maç sayısını yakalamak üzere olan (29 maç oynadı, 26 maç kaçırdı) Radamel Falcao, Galatasaray'a geldiği günden bu yana kasık, baldır, sol uyluk, sol ön çapraz bağ, sağ diz sakatlıkları yaşadı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bizimde keyfimiz gekirse oynatmakiyiz,yoksada kulübede oturmasi lazim,kazmanin.
Bu falcaoyu ocakta abbas yolcu etmeli arkadaş net kapının önüne koysak kendini sportif direktör sana presilvanyalı bunada talip olur ha puhaa
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