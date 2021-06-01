Galatasaray’da stat zemini çalışmaları devam ediyor

Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Stat İşletme Direktörü Ali Çelikkıran, statta devam eden çim yenileme çalışmalarıyla ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Çim yenilenmesiyle ilgili olarak 21 Mayıs’tan itibaren çalışmalara başladıklarını belirten Çelikkıran, "Hafriyatı kaldırdık, düzledik ve mevcut zemini sıkıştırdık. Yeni açtığımız kanalların düzgün çıkması için sıkıştırdık. Bu kanallar bizim drenajımızın iyi olmasını sağlayacak. Mevcut sistem, eskisinden farklı olarak vakum yapabilecek. Suyun aşağıya inişini daha hızlandırabilecek. Yaz aylarında da köklere hava verebilecek şekilde de kök havalandırması yapacak bir sistem olacak. Şu andaki mevcut sistemlerin en güncel hali olacak" diye konuştu.

"ÇİM DİKME AŞAMASI TEMMUZ BAŞINDA"

Stadyum zemini çalışmalarının ligin ilk maçına kadar tamamlanmış olacağını ifade eden Ali Çelikkıran, "Şu anda drenajı tamamlayabilmek için kanallarımızı açıyoruz. O işlemi tamamlayıp drenajları yerine koyduktan sonra yine çakıl ile kapatacağız. Normal kök gelişimi için sereceğimiz kum ve üst kum tabakasını serdikten sonra dikeceğiz. Dikme aşaması temmuz ayının başında olacak. Bu olgunlaşma süresi yaklaşık dört hafta olacak. Ağustos ayının başında yeniden hibrit yapacağız. 10 Ağustos’ta hibrit aşamasını tamamlamak istiyoruz. 10 Ağustos-13 Ağustos arası muhtemel ligin ilk maçı olan o tarihe kadar süslemesini yapacağız. Dikmiş olduğumuz hibritlerin uzun kalan kısımlarını keseceğiz. Düzenlenecek yerler varsa onları yapacağız. Ondan sonrası makyaj" şeklinde konuştu.