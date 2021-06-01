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Galatasaray’da stat zemini çalışmaları devam ediyor

01.06.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Stat İşletme Direktörü Ali Çelikkıran, stat zemini çalışmalarının 21 Mayıs’ta başladığını belirterek, çim dikme aşamasının da temmuz ayı başında olacağını söyledi.

Galatasaray’da stat zemini çalışmaları devam ediyor

Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Stat İşletme Direktörü Ali Çelikkıran, statta devam eden çim yenileme çalışmalarıyla ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Çim yenilenmesiyle ilgili olarak 21 Mayıs’tan itibaren çalışmalara başladıklarını belirten Çelikkıran, "Hafriyatı kaldırdık, düzledik ve mevcut zemini sıkıştırdık. Yeni açtığımız kanalların düzgün çıkması için sıkıştırdık. Bu kanallar bizim drenajımızın iyi olmasını sağlayacak. Mevcut sistem, eskisinden farklı olarak vakum yapabilecek. Suyun aşağıya inişini daha hızlandırabilecek. Yaz aylarında da köklere hava verebilecek şekilde de kök havalandırması yapacak bir sistem olacak. Şu andaki mevcut sistemlerin en güncel hali olacak" diye konuştu.

"ÇİM DİKME AŞAMASI TEMMUZ BAŞINDA"

Stadyum zemini çalışmalarının ligin ilk maçına kadar tamamlanmış olacağını ifade eden Ali Çelikkıran, "Şu anda drenajı tamamlayabilmek için kanallarımızı açıyoruz. O işlemi tamamlayıp drenajları yerine koyduktan sonra yine çakıl ile kapatacağız. Normal kök gelişimi için sereceğimiz kum ve üst kum tabakasını serdikten sonra dikeceğiz. Dikme aşaması temmuz ayının başında olacak. Bu olgunlaşma süresi yaklaşık dört hafta olacak. Ağustos ayının başında yeniden hibrit yapacağız. 10 Ağustos’ta hibrit aşamasını tamamlamak istiyoruz. 10 Ağustos-13 Ağustos arası muhtemel ligin ilk maçı olan o tarihe kadar süslemesini yapacağız. Dikmiş olduğumuz hibritlerin uzun kalan kısımlarını keseceğiz. Düzenlenecek yerler varsa onları yapacağız. Ondan sonrası makyaj" şeklinde konuştu.

"TARAFTARIMIZ RAHAT OLSUN"

Stadın Şampiyonlar Ligi gereksinimlerini de yerine getirecek bir zemine kavuşacağını söyleyen Çelikkıran, "Burası bir futbol sahası. Homojen olması çok önemli. Homojeniteyi sağlamak adına biz buradan hafriyatı kaldırdık ama buraya büyük hafriyat kamyonlarını sokmadık dikkat ederseniz. Dengeyi bozmamak adına küçük kamyonlarla götürdük. Traktörlerin ve römorkların tekerleri çok kalın. Biz yere kumu sererken bu malzemeleri kullanacağız. Bütün detaylara çok dikkat ediyoruz. Sahamız her kenarından birer metre genişleyecek. Taç çizgisi ve kale arkalarına doğru birer metre genişleyecek. Top çizgiyi geçtikten sonra oyuncu aynı çime basmış olacak. Sakatlık gibi durumları daha asgari seviyeye indirmiş olacağız. Şampiyonlar Ligi’nin de gereksinimlerini yerine getirmiş olacağız. UEFA’nın çalışmış olduğu birkaç tane bağımsız denetim firması var. Bu denetim firmalarından bir tanesi ile anlaştık. Bu denetim firması bizi her aşamada denetliyor. Şu anda kullanacağımız çakıl olsun, kum olsun bu malzemeler İngiltere’ye laboratuvara gönderildi ve olumlu sonuçları geldi. Taraftarlarımız rahat olsunlar; seneye çok güzel bir zeminde sıkıntısız bir sahada maçlarını izleyecekler. Umarım tribünler tam kapasiteyle dolar, sağlıklı bir şekilde taraftarlarımız maçları takip ederler" açıklamasında bulundu.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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