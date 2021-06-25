Galatasaray'da sürpriz ayrılık!

2020/21 sezonunda TFF 1. Lig'i 70 puanla tamamlayan ve Adana Demirspor'la beraber adını Süper Lig'e yazdıran Giresunspor, transferde atağa kalktı. 44 yıl sonra geldiği Süper Lig'de kalıcı olmayı amaçlayan Karadeniz ekibi, flaş bir transfer yaptı.

Çotanaklar, Galatasaray 'ın yollarını ayıracağı Okan Kocuk ile anlaşmaya vardı. Galatasaray'da 24 maça çıkan 25 yaşındaki kaleci, kısa süre içerisinde resmen Giresunspor'un futbolcusu olacak.

3 İMZA DAHA

Transfer tahtası kapalı olan Çotanaklar, 3 önemli isimle daha anlaşmaya vardı. Partizani'den Esat Mala, Dnipro'dan Douglas ve Yeni Malatyaspor'dan Zeki Yavru ile anlaşmaya varan Yeşil Beyazlı ekip, transfer yasağının kalkmasıyla yeni transferlerine imza töreni düzenleyecek.



