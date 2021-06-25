SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Giresunspor
  4. Galatasaray'da sürpriz ayrılık!

Galatasaray'da sürpriz ayrılık!

25.06.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor, Galatasaray'ın 25 yaşındaki kalecisi Okan Kocuk'u kadrosuna katıyor. Transfer tahtası kapalı olan Karadeniz ekibi, yasağın kalkmasıyla Okan Kocuk, Esat Mala, Douglas ve Zeki Yavru'ya imza attıracak.

Galatasaray'da sürpriz ayrılık!

2020/21 sezonunda TFF 1. Lig'i 70 puanla tamamlayan ve Adana Demirspor'la beraber adını Süper Lig'e yazdıran Giresunspor, transferde atağa kalktı. 44 yıl sonra geldiği Süper Lig'de kalıcı olmayı amaçlayan Karadeniz ekibi, flaş bir transfer yaptı.

Çotanaklar, Galatasaray 'ın yollarını ayıracağı Okan Kocuk ile anlaşmaya vardı. Galatasaray'da 24 maça çıkan 25 yaşındaki kaleci, kısa süre içerisinde resmen Giresunspor'un futbolcusu olacak.

3 İMZA DAHA

Transfer tahtası kapalı olan Çotanaklar, 3 önemli isimle daha anlaşmaya vardı. Partizani'den Esat Mala, Dnipro'dan Douglas ve Yeni Malatyaspor'dan Zeki Yavru ile anlaşmaya varan Yeşil Beyazlı ekip, transfer yasağının kalkmasıyla yeni transferlerine imza töreni düzenleyecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çöken bina 11 Eylül'ü hatırlattı, enkaz altından gelen ses...Çöken bina 11 Eylül'ü hatırlattı, enkaz altından gelen ses...
Filmleri aratmadı! Sahibinden 10 milyon liraya satılık köyFilmleri aratmadı! Sahibinden 10 milyon liraya satılık köy
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Giresunspor Okan Kocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

Emeklilikte kısa çalışma ödeneği prim günlerini uzattı

Emeklilikte kısa çalışma ödeneği prim günlerini uzattı

Milli yıldız EURO 2020'nin en iyisi

Milli yıldız EURO 2020'nin en iyisi

Sergen Yalçın'dan ilk transfer

Sergen Yalçın'dan ilk transfer

UEFA maçlarının yayıncısı belli oldu

UEFA maçlarının yayıncısı belli oldu

Tahkim Kurulu'ndan yabancı kuralı kararı

Tahkim Kurulu'ndan yabancı kuralı kararı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Salih Uçan'ın transferini açıkladı

Salih Uçan'ın transferini açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fatih Terim döner dönmez biletlerini kesti!

Fatih Terim döner dönmez biletlerini kesti!

Beşiktaş'a Sergen Yalçın'dan sonra bir şok da Salih Uçan'dan

Beşiktaş'a Sergen Yalçın'dan sonra bir şok da Salih Uçan'dan

Fenerbahçe'den Sergen Yalçın bombası!

Fenerbahçe'den Sergen Yalçın bombası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.