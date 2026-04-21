Galatasaray'da sürpriz ayrılıklar belli oldu! Yeni sezonda yoklar

Galatasaray’da sezon sonu yaklaşırken transfer piyasasının nabzını tutan ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, sarı-kırmızılı camiayı sarsacak ayrılık iddialarını gündeme taşıdı. Takımın iskeletini oluşturan yıldız isimlerin veda hazırlığında olduğu belirtiliyor.

GALATASARAY’DA YILDIZLAR AYRILIYOR MU? ICARDI VE TORREIRA İÇİN AYRILIK ÇANLARI!

Şampiyonluk yarışının en kritik virajında olan Galatasaray’da, gelecek sezonun kadro yapılanmasına dair çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi ve Lucas Torreira başta olmak üzere, dört önemli ismin sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu duyurdu.

Galatasaray’ın transfer gündemini değerlendiren Sabuncuoğlu; Mauro Icardi, Lucas Torreira, Noa Lang ve Yaser Asprilla’dan oluşan dörtlü grubun takımdaki geleceğinin pamuk ipliğine bağlı olduğunu belirtti. Özellikle takımın dinamosu konumundaki Torreira’nın Güney Amerika’ya dönme arzusunun ciddi bir ayrılık sebebi olduğu vurgulanırken, Icardi’nin durumunun da benzer bir paralellikte ilerlediği ifade edildi.

SACHA BOEY’DE "İNDİRİM" BEKLENTİSİ

Takıma kiralık olarak geri dönen Sacha Boey ile yola devam edilmek istendiğini ancak bonservis konusunun henüz netleşmediğini belirten Sabuncuoğlu, Galatasaray yönetiminin mevcut opsiyon rakamında ciddi bir indirim beklediğini söyledi. Oyuncunun kalma isteğine rağmen mali şartların transferin kaderini belirleyeceği kaydedildi.

ANLAŞMADA MADDE YER ALIYOR!

Galatasaray iki sene önce 30 milyon Euro'ya Alman devi Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey'i ara transferin son gününde kiralamıştı. 15 milyon Euro satın alma opsiyonu olan Boey için sarı-kırmızılı yönetim ve teknik direktör Okan Buruk kararını verdi. Geçmiş dönem performansını mumla aratan Fransız sağ bek, yeni sezon planlamasında yer almıyor. Sacha Boey'e 15 milyon Euro bütçe ayırmayan Galatasaray cephesi, sağ bek rotasyonunda Singo ve Sallai'yi yeterli görüyor.

GENÇ YILDIZLAR YOL AYRIMINDA

Büyük umutlarla kiralık olarak kadroya katılan Noa Lang ve Asprilla’nın da sezon sonunda kalma ihtimallerinin düşük olduğu belirtilirken, sarı-kırmızılı yönetimin bu isimlerden gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği sızan bilgiler arasında. Galatasaray taraftarı, takımı sırtlayan bu yıldızların akıbetini merakla beklerken, Florya’da sezon sonunda büyük bir revizyonun yaşanması bekleniyor.