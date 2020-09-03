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Galatasaray'da sürpriz: Mbaye Diagne yok!

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.09.2020 17:01 | Son Güncelleme

Galatasaray'da sezon öncesi kampının yıldızı Mbaye Diagne, Hatayspor maçı kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'da sürpriz: Mbaye Diagne yok!

Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, Hatayspor ile oynanan karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.

Oynanan hazırlık maçlarında ve sezon öncesi kampında gösterdiği performansla teknik direktör Fatih Terim'in beğenisini alan Diagne'nin Hatayspor maçının kadrosunda olmaması sürpriz olarak karşılandı.

2 Eylül'deki antrenmanda Diagne hakkında bilgi verilmezken, Senegalli oyuncu antrenmandaki takım fotoğrafında da yer almadı.

Mbaye Diagne, son idmanda kasığında ağrı hissettiği için tedbir amaçlı olarak maç kadrosunda bulunmadığı öğrenildi.

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