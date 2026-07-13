Galatasaray ilk transferini patlattı! Lesley Ugochukwu İstanbul'a geliyor

Yeni sezon öncesinde hazırlık çalışmalarını İstanbul'da yoğun bir tempoda sürdüren Galatasaray, transfer piyasasındaki ilk resmi hamlesini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına uzun süredir yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaşarak önemli bir ismi kadrosuna kattı. Cimbom, İngiltere'de Burnley forması giyen Fransız oyuncu Lesley Ugochukwu'nun transferini bitirdi.

BU AKŞAM SAAT 21.00'DE İSTANBUL'DA

Geçtiğimiz sezon Burnley formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç orta saha oyuncusu, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak sarı-kırmızılı renklere dahil edildi. Kulüplerin resmi olarak el sıkışmasının ardından oyuncunun seyahat planı da netleşti. 22 yaşındaki futbolcunun, bu akşam saat 21.00'de İstanbul'a ayak basacağı ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.

CHELSEA GEÇMİŞİ VE 22 MİLYON EURO'LUK DEĞER

6 Mart 2004 Fransa doğumlu olan Lesley Ugochukwu, 1.90'lık boyu ve güçlü fiziksel yapısıyla merkez orta sahada çok yönlü bir oyun vadediyor. Kariyerinde daha önce dünya devlerinden Chelsea'nin de formasını giyen genç yeteneğin, Burnley ile 2030 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösterilen Fransız futbolcu, geride kalan sezonda Ada temsilcisiyle tam 38 resmi karşılaşmada görev alarak istikrarlı bir grafik çizdi.