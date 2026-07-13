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Galatasaray ilk transferini patlattı! Lesley Ugochukwu İstanbul'a geliyor

Galatasaray, Burnley'den Lesley Ugochukwu'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı. 22 yaşındaki Fransız orta saha bu akşam saat 21.00'de İstanbul'da olacak.

Galatasaray ilk transferini patlattı! Lesley Ugochukwu İstanbul'a geliyor
Emre Şen
Lesley Ugochukwu

Lesley Ugochukwu

FRA Fransa
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Burnley
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Yeni sezon öncesinde hazırlık çalışmalarını İstanbul'da yoğun bir tempoda sürdüren Galatasaray, transfer piyasasındaki ilk resmi hamlesini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına uzun süredir yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaşarak önemli bir ismi kadrosuna kattı. Cimbom, İngiltere'de Burnley forması giyen Fransız oyuncu Lesley Ugochukwu'nun transferini bitirdi.

BU AKŞAM SAAT 21.00'DE İSTANBUL'DA

Galatasaray ilk transferini patlattı! Lesley Ugochukwu İstanbul a geliyor 1

Geçtiğimiz sezon Burnley formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç orta saha oyuncusu, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak sarı-kırmızılı renklere dahil edildi. Kulüplerin resmi olarak el sıkışmasının ardından oyuncunun seyahat planı da netleşti. 22 yaşındaki futbolcunun, bu akşam saat 21.00'de İstanbul'a ayak basacağı ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.

CHELSEA GEÇMİŞİ VE 22 MİLYON EURO'LUK DEĞER

Galatasaray ilk transferini patlattı! Lesley Ugochukwu İstanbul a geliyor 2

6 Mart 2004 Fransa doğumlu olan Lesley Ugochukwu, 1.90'lık boyu ve güçlü fiziksel yapısıyla merkez orta sahada çok yönlü bir oyun vadediyor. Kariyerinde daha önce dünya devlerinden Chelsea'nin de formasını giyen genç yeteneğin, Burnley ile 2030 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösterilen Fransız futbolcu, geride kalan sezonda Ada temsilcisiyle tam 38 resmi karşılaşmada görev alarak istikrarlı bir grafik çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Lesley Ugochukwu
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