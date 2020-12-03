SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Taylan Antalyalı antrenmana çıkmadı

Galatasaray'da Taylan Antalyalı antrenmana çıkmadı

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.12.2020 16:44 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında cumartesi günü Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dünkü antrenmanda sol ayak bileği burkulan Taylan Antalyalı antrenmanda yer almadı.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı antrenmana çıkmadı

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Dünkü antrenmanda girdiği ikili mücadelenin ardından sol ayak bileği burkulan Taylan Antalyalı, günü tedbir amaçlı olarak tedavi ile geçirdi. Oyuncunun sağlık durumu yarın yapılacak tetkikler sonrası netleşecek.

Fernando Muslera, Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao ise kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mali'den o fotoğrafa sansür! Mali'den o fotoğrafa sansür!
Falcao'nun yerine o geliyorFalcao'nun yerine o geliyor
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İhbara giden polislere ateş açıldı! 1 polis şehit oldu
İhbara giden polislere ateş açıldı! 1 polis şehit oldu
Bilim Kurulu üyesinden karantina açıklaması: Değişebilir
Bilim Kurulu üyesinden karantina açıklaması: Değişebilir
Falcao'nun yerine o geliyor
Falcao'nun yerine o geliyor
Merih ile oynayan Ronaldo tarih yazıyor
Merih ile oynayan Ronaldo tarih yazıyor
Beşiktaş'tan Alvaro Montero'ya teklif
Beşiktaş'tan Alvaro Montero'ya teklif
Neymar yeniden Messi ile oynamak istiyor
Neymar yeniden Messi ile oynamak istiyor
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Derbi hakeminin başını babası yaktı! Kızağa çekiliyor...
Derbi hakeminin başını babası yaktı! Kızağa çekiliyor...
2 top toplayıcı arkadaşı kadroya aldık
2 top toplayıcı arkadaşı kadroya aldık
Bunu da yaptı... At üzerinde çırılçıplak poz verdi!
Bunu da yaptı... At üzerinde çırılçıplak poz verdi!
Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık!
Yok artık! 53 kiloluk kadın dövüşçü ile 240 kiloluk...
Yok artık! 53 kiloluk kadın dövüşçü ile 240 kiloluk...
Ozan Tufan'ın görüntüsü derbiye damga vurdu
Ozan Tufan'ın görüntüsü derbiye damga vurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da Taylan Antalyalı antrenmana çıkmadı
Galatasaray'da Taylan Antalyalı şoku!
Radamel Falcao'nun yerine Ahmed Musa geliyor
Falcao'nun yerine o geliyor
Galatasaray'dan Garry Rodrigues transferi!
Garry Rodrigues, Süper Lig'e geri dönüyor!
Sneijder'in Yolanthe'yi aldattığı fotoğraf ortaya çıktı!
Sneijder'in Yolanthe'yi aldattığı fotoğraf ortaya çıktı!
Mustafa Cengiz'den Fatih Terim sözleri: Biz seçilirsek imzalarız ancak biz devam eder miyiz?
Biz seçilirsek imzalarız ancak biz devam eder miyiz?
Salih Uçan, Galatasaray'a transfer oluyor!
Salih Uçan, Galatasaray'a transfer oluyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.