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Galatasaray'da Tolga Ciğerci depremi

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.06.2018 11:31 | Son Güncelleme

Galatasaray'da geride kalan sezonda önce süreleri azalan ardından da son 5 haftada kadroya bile alınmayan 26 yaşındaki futbolcu Tolga Ciğerci kendi ipini çekti.

Geçen sezon bu konuda mimli olan ve 5 hafta kızağa çekilen tecrübeli oyuncunun son hareketi bardağı taşırdı.

Antrenmana çıkmadı bileti kesildi

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Sağlık ekibi ağrılarını bahane eden Tolga’nın hareketini inandırıcı bulmayıp konuyu teknik heyete aktardı. Kulüp resmi siteden “Sağ ayak baş parmağında ağrıları bulunduğunu öne süren Tolga Ciğerci antrenmana katılmadı” ifadesiyle bir anlamda futbolcusunu samimi bulmadığını ima etti.

Sağlık ekibi ağrılarını bahane eden Tolga’nın hareketini inandırıcı bulmayıp konuyu teknik heyete aktardı. Kulüp resmi siteden “Sağ ayak baş parmağında ağrıları bulunduğunu öne süren Tolga Ciğerci antrenmana katılmadı” ifadesiyle bir anlamda futbolcusunu samimi bulmadığını ima etti.
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Geçen sezon sonunda da yine Tolga ile ilgili benzer bir ifade kullanılmış ve oyuncunun bu hareketi inandırıcı bulunmamıştı. Sezona yeni bir sayfa açarak girmek isteyen teknik direktör Fatih Terim’in Tolga’nın bu davranışı sonrası biletini kestiği öğrenildi.

Geçen sezon sonunda da yine Tolga ile ilgili benzer bir ifade kullanılmış ve oyuncunun bu hareketi inandırıcı bulunmamıştı. Sezona yeni bir sayfa açarak girmek isteyen teknik direktör Fatih Terim’in Tolga’nın bu davranışı sonrası biletini kestiği öğrenildi.
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Tecrübeli teknik adamın, Tolga’nın davranışlarından rahatsız olduğu ve bu futbolcuyu kampta da artık görmek istemediği bildirildi. Bunun üzerine önümüzdeki hafta başlayacak olan İsviçre kampında da milli oyuncunun yer almayacağı belirtildi.

Tecrübeli teknik adamın, Tolga’nın davranışlarından rahatsız olduğu ve bu futbolcuyu kampta da artık görmek istemediği bildirildi. Bunun üzerine önümüzdeki hafta başlayacak olan İsviçre kampında da milli oyuncunun yer almayacağı belirtildi.
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Galatasaray’da geçen sezon iyi bir başlangıç yapmasına karşın daha sonra süreleri azalan Tolga Ciğerci ilk kez kupadaki Akhisar rövanşında tepkileri üzerine çeken bir davranışa imza atmıştı. Takım sürpriz şekilde Akhisar’a elenirken Tolga maç içerisinde kendini kötü hissedip kenara gelmişti. Tolga, daha sonra da Beşiktaş maçı öncesi yapılan idmana katılmayarak sorumluluktan kaçınca son 5 hafta maç kadrolarına dahi alınmadı.

Galatasaray’da geçen sezon iyi bir başlangıç yapmasına karşın daha sonra süreleri azalan Tolga Ciğerci ilk kez kupadaki Akhisar rövanşında tepkileri üzerine çeken bir davranışa imza atmıştı. Takım sürpriz şekilde Akhisar’a elenirken Tolga maç içerisinde kendini kötü hissedip kenara gelmişti. Tolga, daha sonra da Beşiktaş maçı öncesi yapılan idmana katılmayarak sorumluluktan kaçınca son 5 hafta maç kadrolarına dahi alınmadı.
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Öte yandan 2 sene önce Hertha Berlin’den 3 milyon euro bonservis ödenerek alınan Tolga Ciğerci’nin Galatasaray ile 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor. Tolga kalması durumunda 2 milyon euro ücret alacak.

Öte yandan 2 sene önce Hertha Berlin’den 3 milyon euro bonservis ödenerek alınan Tolga Ciğerci’nin Galatasaray ile 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor. Tolga kalması durumunda 2 milyon euro ücret alacak.
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Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Tolga Ciğerci sarı-kırmızılı formayı 49 maçta giydi, rakip filelere 6 gol gönderdi.

Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Tolga Ciğerci sarı-kırmızılı formayı 49 maçta giydi, rakip filelere 6 gol gönderdi.
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Sağ ayak baş parmağındaki ağrılarının devam ettiğini öne sürerek dünkü idmana da katılmayan Tolga Ciğerci geçen sezon ilk olarak Akhisar ile oynanan kupa maçında kenara gelerek taraftarın tepkisini çekmişti. (MİLLİYET)

Sağ ayak baş parmağındaki ağrılarının devam ettiğini öne sürerek dünkü idmana da katılmayan Tolga Ciğerci geçen sezon ilk olarak Akhisar ile oynanan kupa maçında kenara gelerek taraftarın tepkisini çekmişti. (MİLLİYET)
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig fatih terim tolga ciğerci

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