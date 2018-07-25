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Galatasaray'da Tolga Ciğerci kadro dışı! Fatih Terim onu sildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.07.2018 16:17 | Son Güncelleme

G.Saray'da Tolga Ciğerci defteri kapandı! Fatih Terim, geçtiğimiz sezondan beri krize sebep olan Tolga Ciğerci'yi kadro dışı bıraktı.

Galatasaray'da Tolga Ciğerci kadro dışı! Fatih Terim onu sildi

İsviçre kampına katılmayan Tolga Ciğerci ile Galatasaray arasındaki ipler büyük ölçüde koptu... Cimbom’un geçtiğimiz sezon 2-0 kaybedip kupaya veda ettiği Akhisar maçında çok kötü bir performans sergiledikten sonra bir daha forma şansı bulamayan 26 yaşındaki oyuncu, daha sonra kulübün açıklamasına göre ‘Ağrılarını öne sürerek’ antrenmanlara katılmamıştı.

Yeni sezon hazırlıkları için toplanan Sarı-Kırmızılılar’da Tolga yine sakatlığını bahane ederek takımla çalışmalara katılmadı ve kampa da gitmedi. Gurbetçi futbolcuyu tamamen gözden çıkaran Fatih Terim, henüz resmen açıklanmasa da kadro dışı bıraktı.

ADI SAKATLIK RAPORUNDA BİLE VERİLMEDİ
İsviçre’den döndükten sonra yapılan antrenmana da çıkmayan Tolga’nın adı idman raporunda sakat oyuncular arasında bile yer almadı. İyileşse dahi takıma giremeyeceğini bilen Tolga’nın ise maaşının karşılanması halinde ayrılmayı istediği bildirildi.

G.Saray’dan yıllık 2 milyon Euro kazanan Tolga’ya hiçbir kulübün o parayı vermek istememesi, ayrılık konusundaki en büyük engeli teşkil ediyor. Deneyimli oyuncuyu takasta kullanmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, diğer kulüplere bu maaşı kabul ettiremiyor. (Habertürk)

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Galatasaray tolga ciğerci fatih terim

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