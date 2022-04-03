Galatasaray'da Torrent'e olay sözler! ''Takıntıları var...''

Spor yazarları, Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Torrent'i galibiyete rağmen eleştiren isimler flaş ifadeler kullandı.

"PENALTIYI BİLE ATAMAYAN BİR TAKIM"

ERMAN TOROĞLU: G.Saray-Karagümrük maçının biraz hızlı olduğu dakikalar Kerem Aktürkoğlu'nun oyunda olduğu dakikalardı. O da takım olarak değil, şahsi olarak oyunu hızlandırıyor. Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu da toplam 35 dakika sürdü! Aslında G.Saray biraz çabuk oynasa çok gol pozisyonu yakalayacaktı. Düşünün penaltının dışında Karagümrük'ün net pozisyonu yok. Böyle bir maç izledik. Penaltıyı bile atamayan bir takım. (Sabah)

"G.SARAY'IN İYİ OYNAMASININ SEBEBİ FATİH KARAGÜMRÜK"

AHMET ÇAKAR: G.Saray, hem iyi oynadı hem de 3 puanı aldı. G.Saray'ın iyi oynamasının sebebi Fatih Karagümrük. Karagümrük'ü hiç bu kadar kötü, organizasyon bozukluğu içinde görmemiştim. Muslera, yavaş yavaş eski günlerine dönüyor. Sonuçta G.Saray, karabulutları bu tür galibiyetlerle geçiştirmeye çalışıyor. (Sabah)

"İYİ MÜCADELE EDEN BİR GALATASARAY İZLEDİK"

LEVENT TÜZEMEN: Takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlarla birleşince sahada coşkulu, hırslı, kazanma duygusu yüksek, çok koşan, iyi mücadele eden bir Galatasaray izledik. Maç boyu hiç susmayan tribünlerin coşkusuyla ilk 12 dakika içinde Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Kerem'in kazandığı penaltıyı mükemmel kullanan Gomis ile Cicaldau'nun hazırladığı pozisyonda ustalık kokan bir vuruş yapan Babel'in golleri Galatasaray'ı sadece rahatlamadı öz güven olarak da yükselmesini sağladı. (Sabah)

"GALATASARAY İÇİN EN KÖTÜSÜ KEREM’İN SAKATLANIP OYUNDAN ÇIKMASIYDI"

ŞANSAL BÜYÜKA: Galatasaray'da futbolcuların kafası karışık değil, aksine futbolla ve gollerle barışıktı. Şimdiye kadar kazandığı maçları bile "kıt kanaat" kazanan, sıkıntılı galibiyetler alan Galatasaray, bu defa coşkulu, hızlı bir başlangıç yaptı ve bu sezon ilk defa 11. dakika dolarken iki farkla öne geçti. Galatasaray için en kötüsü Kerem’in sakatlanıp oyundan çıkmasıydı. Üstelik haftaya Fenerbahçe ile çok önemli bir derbi maçı varken... Umarım önemli bir şeyi yoktur. (Milliyet)

"TORRENT’İN BÖYLE TAKINTILARI VAR GALİBA"

OSMAN ŞENHER: Kerem sakatlanıncaya kadar sahada iyi bir Galatasaray vardı. Hele de hücum yollarında Kerem’in çabukluğu, rakibi eksiltmesi... Bunlar Karagümrük’ü bayağı hırpaladı. Zaten ilk 15 dakikada sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçtiler. Ne zaman Kerem sakatlandı, kenara geldi, Galatasaray’ın oyunu da olumsuz etkilendi. Torrent’e aklım ermiyor. Babel kötü oynamadı ama yoruldu, ayakta duracak hali kalmadı. Ama 90 dakika oyunda kaldı. Kulübede Morutan var, Halil Dervişoğlu var. Buna anlam veremiyorum. Beş değişiklik hakkın var. Gerekiyorsa bunun hepsini kullanacaksın. Ama maalesef Torrent’in böyle takıntıları var galiba.... Sonuçta Karagümrük gününde olmasa da kesinlikle iyi takım... Galatasaray ise sıkıntılı. Statta 30 bin taraftar var. İyi ya da kötü futbol oynarsın ama üç puan almak, galip gelmek en azından seni derbi öncesi seyircinle barıştırır. Dün gece de bunu yaşadık. (Milliyet)

"MERAK EDİLEN ŞEY KEREM'İN DERBİDE OYNAYIP OYNAMAYACAĞI"

RIDVAN DİLMEN: Galatasaray eski bildiğimizden daha az pozisyon verdi. Muslera çok penaltı kurtaran biri değil o da bu maç iyi iş çıkardı. Galatasaray'ın nefes alması gerekiyordu. Milli maç öncesi dramatik bir mağlubiyet almışlardı. Fenerbahçe maçı öncesi 41'i cebine koydu. Galatasaray'daki ibra takımı ister istemez etkilemiştir. En çok da Torrent'i etkilemiştir. Galatasaray'ın tempolu başlamasının sebebi taraftarın tepkisi. Şimdi en çok merak edilen şey Kerem'in derbide oynayıp oynamayacağı. Bu tür derbiler haftalar önceden başlar konuşulmaya...

"SEZON BİTİYOR, HEDEF YOK"

METİN TEKİN: Galatasaray, sezon başında 3 yıllık takım kuruyorum diye yola çıktı. Seneye hangi oyuncular kaldı? Sezon bitiyor, hedef yok. Seçim var ama sezon bitiyor. Galatasaray'ın gelecek sezon için oyuncu bazlı bakması gerekiyor. Yatırım yapılan isimler var. Cicaldau alındı, olmuş gibi değil. Morutan da yatırım oyuncusu, şu an için olmadı. Galatasaray'ın bu tablosu kolay değil. Gelecek sezon bu takım hangi düşüncelerle yapılacak? Bu kadronun bir matematiksel gerçeği de var, 14. sırada. Lig bir ölçücür, 14'te olmanız, bu sene olmadı, seneye olur ile bunu halledemezsiniz.

"HEP BİR SİNSİLİK VAR"

ELVIR BALIC: Galatasaray'da bu politika nasıl yönetiliyor anlamış değilim. Son yıllarda yönetim konusunda o kadar hatalar yapıldı ki. Galatasaray büyük bir camia. Müthiş taraftarlara sahip ama yönetim anlayışını hiç anlamadım. Yarın öbür gün haberlerde gazetelerde başka şeyler görüyoruz. Ben de oynadım ertesi gün gazeteyi açıyorum istenmiyormuşum. Kulüp bul falan çıkıyor. Hep bir sinsilik var. Arkandan iş çevriliyor. Fatih Hoca'nın zamansız gönderilmesini de buna dahil edebiliriz. Bir istikrar yakalanamadı. İşi çok zor inşallah iyi bir yönetim seçilir.



