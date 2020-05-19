Galatasaray'da Ümit Davala ile yollar ayrılıyor!

Hasan Şaş'ın istifasından sonra flaş bir gelişme yaşandı. Yeni sezonda Ümit Davala'yla da devam etmeyecek olan Fatih Terim'in yeni yardımcı arayışına girdiği öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, önümüzdeki sezondan itibaren köklü bir değişiklik yapacak.
Değişime ilk olarak yıllardır çalıştığı danışmanı Hande Sümertaş ile yollarını ayırarak başlayan tecrübeli teknik adam, bu gelişmenin ardından yardımcı antrenör ve sağ kolu Hasan Şaş ile de yollarını ayırmıştı. Galatasaray'da Hasan Şaş'ın ardından tüm gözler Ümit Davala'ya çevrildi. Fatih Terim'in 2011 yılından beri yardımcılığını yürüten Davala'yla da yolların ayrılacağı belirtildi.
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