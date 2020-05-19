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Galatasaray'da Ümit Davala ile yollar ayrılıyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.05.2020 19:03 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın ayrılığını resmi olarak açıklamasının ardından, sarı kırmızılılarda bir ismin ayrılığı daha gündeme geldi. Buna göre şu anda Fatih Terim'in yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Ümit Davala'nın da istifa edeceği ifade edildi.

Galatasaray'da Ümit Davala ile yollar ayrılıyor!

Hasan Şaş'ın istifasından sonra flaş bir gelişme yaşandı. Yeni sezonda Ümit Davala'yla da devam etmeyecek olan Fatih Terim'in yeni yardımcı arayışına girdiği öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, önümüzdeki sezondan itibaren köklü bir değişiklik yapacak.

DEĞİŞİM BAŞLADI!

Değişime ilk olarak yıllardır çalıştığı danışmanı Hande Sümertaş ile yollarını ayırarak başlayan tecrübeli teknik adam, bu gelişmenin ardından yardımcı antrenör ve sağ kolu Hasan Şaş ile de yollarını ayırmıştı. Galatasaray'da Hasan Şaş'ın ardından tüm gözler Ümit Davala'ya çevrildi. Fatih Terim'in 2011 yılından beri yardımcılığını yürüten Davala'yla da yolların ayrılacağı belirtildi.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ilk gidecek olan kendisiyken adam adeta galatasaray a kök saldı mübarek
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