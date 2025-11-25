Galatasaray'da Union SG maçında bir garip olay! Ege Araç sabah maçtan çıkıp geldi...

Şampiyonlar Ligi’nin 5.haftasında Galatasaray evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşırken, maç kadrosunda bir çok isim sakatlığı sebebiyle kadroda yer almazken, U19 takımından genç oyuncuların yer alması dikkat çekti.

SABAH MAÇTAN ÇIKTILAR! AKŞAM MAÇA GELDİLER...

Galatasaray U19 takımının bugün 13:00 de oynanan maçta ilk 11 çıkan genç oyuncular Ege Araç, Yusuf Kahraman ve Furkan Koçak akşam as takım maç kadrosunda yer aldı. Kadrosunda oluşan darlık sebebiyle genç oyuncuları kadroya almak durumunda kalan Okan Buruk oyuncuları yedek kadroda değerlendirdi.

AYRILIK İHTİMALİ!

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk sakat ve cezalı toplam 8 futbolcusu olmasına rağmen bu maçta altyapıdan genç oyunculara yer verirken, Yusuf Demir'in bu maçta kadroya girememesi ayrılık iddialarını da güçlendirdi.

OKAN BURUK AÇIKLADI! ‘‘KULÜBEDE ZAYIFIZ…’’

Okan Buruk: Sahaya çıkacak iyi bir 11'imiz var ama yedek kulübesinde zayıfız. Bugün maçın temposunu doğru oynamak çok önemli olacak. Gereksiz yere kendimizi yormamamız gerekiyor.

YEDEKLERDE GENÇ OYUNCULAR DİKKAT ÇEKTİ!

Galatasaray’da Union Saint-Gilloise maçında yedeklerde Batuhan Şen ,Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Yusuf Kahraman (17), Ege Araç (18), Eyüp Karasu (18), Furkan Koçak (17), Çağrı Balta (17), Arda Ünyay (18) yer aldı.