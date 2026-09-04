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Galatasaray'da Victor Osimhen'den sevindiren tepki! Maç sonunda dikkat çeken anlar

Başakşehir maçında sarı-kırmızılı ekibi öne geçiren golü atan Victor Osimhen, mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Yerini Barış Alper Yılmaz'a bırakan Nijeryalı yıldızın maç sonundaki görüntüsü taraftarların yüreğine su serpti.

Galatasaray'da Victor Osimhen'den sevindiren tepki! Maç sonunda dikkat çeken anlar
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in kritik haftasında Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da, maça damga vuran Victor Osimhen'den üzücü bir haber geldi. Karşılaşmanın 17. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Nijeryalı santrfor, yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleyi tamamlayamadı.

33. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI

Galatasaray da Victor Osimhen den sevindiren tepki! Maç sonunda dikkat çeken anlar 1

Maçın ilk yarısında yaşadığı problem sonrası kenara işaret yapan Osimhen, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi. Mücadelenin 33. dakikasında zorunlu bir değişikliğe giden sarı-kırmızılı teknik heyet, sakatlanan golcü oyuncunun yerine Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürdü.

MAÇ SONUNDA SEVİNDİREN GÖRÜNTÜ

Galatasaray da Victor Osimhen den sevindiren tepki! Maç sonunda dikkat çeken anlar 2

Sarı-kırmızılı camiada büyük endişe yaratan sakatlık gelişmesinin ardından sevindirici detay müsabaka sonrasında ortaya çıktı. Mynet'in özel olarak kaydettiği maç sonu görüntülerinde, kendisine yöneltilen sakatlık sorusuna gülümseyerek yanıt veren dünyaca ünlü yıldızın endişelenecek ciddi bir durumunun olmadığı öğrenildi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir
2 - 3
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
galatasaray mynet Victor Osimhen
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