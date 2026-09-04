Galatasaray'da Victor Osimhen'den sevindiren tepki! Maç sonunda dikkat çeken anlar

Süper Lig'in kritik haftasında Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray'da, maça damga vuran Victor Osimhen'den üzücü bir haber geldi. Karşılaşmanın 17. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Nijeryalı santrfor, yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleyi tamamlayamadı.

33. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI

Maçın ilk yarısında yaşadığı problem sonrası kenara işaret yapan Osimhen, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi. Mücadelenin 33. dakikasında zorunlu bir değişikliğe giden sarı-kırmızılı teknik heyet, sakatlanan golcü oyuncunun yerine Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürdü.

Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Osimhen, karşılaşma sonrası neşeli tavrıyla dikkat çekti. Yıldız oyuncu, sakatlığıyla ilgili soruya gülümseyerek yanıt verdi @burakkavuncuu pic.twitter.com/zdGLBmdPgr — Mynet (@mynet) September 4, 2026

MAÇ SONUNDA SEVİNDİREN GÖRÜNTÜ

Sarı-kırmızılı camiada büyük endişe yaratan sakatlık gelişmesinin ardından sevindirici detay müsabaka sonrasında ortaya çıktı. Mynet'in özel olarak kaydettiği maç sonu görüntülerinde, kendisine yöneltilen sakatlık sorusuna gülümseyerek yanıt veren dünyaca ünlü yıldızın endişelenecek ciddi bir durumunun olmadığı öğrenildi.