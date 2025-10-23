SPOR

Ünlü hakemin evine şafak operasyonu! Külçe altınlar, binlerce Euro'lar... Örgütle bağlantısı ortaya çıktı!

EuroLeague'in ünlü hakemi Uros Nikolic, Sırbistan polisi tarafından tutuklandı. Yapılan baskında Uros Nikolic'in evinden 250 bin Euro, külçe altınlar ve bir de saat bulundu. Organize suç örgütleriyle bağlantılı olabileceği öğrenilen Nikolic tutuklandı. | Son dakika haberleri ...

EuroLeague'in ünlü hakemi Uros Nikolic, Sırbistan'da evine yapılan şafak operasyonunda tutuklandı. | Son dakika haberleri ...

SUÇ ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTISI ÇIKTI

Sırbistan devlet televizyonu RTS'nin haberine göre; 39 yaşındaki Uros Nikolic, şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Suç örgütleriyle bağlantılı olabileceği şüphesiyle gözaltı sonrası tutuklama kararı verilen Nikolic için detaylı soruşturma başlatıldı.

KÜLÇE ALTINLAR, PARALAR...

Sırp polisinin sabaha karşı yaptığı baskında Nikolic'in evinde külçe altınlarla birlikte birçok değerli eşya ele geçirildi. Yapılan baskında 250 bin Euro nakit ve bir de külçe altın tespit edildi. Ayrıca evinde arama yapılan diğer zanlıların evinde de çok sayıda toplu para bulunduğu dile getirildi. Nikolic, son olarak 2 Ekim'de oynanan Real Madrid-Olympiacos maçında düdük çalmıştı.

