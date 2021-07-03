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Galatasaray'da yasaklar kalktı, transfer harekatı başladı!

03.07.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer yasağı kalkan Galatasaray, yeni futbolcuları takıma katmak için çalışmalara başladı. Sarı kırmızılı kulüp rotasını İskandinav oyunculara yönlendirdi.

Galatasaray'da yasaklar kalktı, transfer harekatı başladı!

Galatasaray'da yasakların kalkmasının ardından transfer harekatı resmen başladı. Lig ve Şampiyonlar Ligi için iddialı kadro kurmak isteyen Sarı-Kırmızlı kulüp rotasını İsveçli Augustinsson ve Danimarkalı Larsen'e çevirdi.

Özellikle beklere mutlaka takviye yapmak isteyen Galatasaray'da, sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İspanyol sol bek Alex Moreno ile her konuda anlaşan ve kulübü Real Betis'le opsiyon maddesi üzerinde uzlaşmaya çalışan, diğer taraftan bonservisi elinde olan Hollandalı Van Aanholt'la görüşen Sarı-Kırmızılılar, bu kez de rotayı Almanya'ya çevirdi.

Werder Bremen forması giyen 27 yaşındaki sol bek Ludwig Augustinsson için maliyet araştırması yapan Galatasaray Yönetimi, İsveçli futbolcuyu bonservisiyle birlikte almayı planlıyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın bu oyuncuyu 3-4 milyon Euro bandında bir bedel karşılığında transfer etmeye çalıştığı öğrenildi. Ancak bu süreçte Moreno ve Aanholt'la temasların da sıcak tutulacağı belirtiliyor.

İTALYA'DAKİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sağ bekte ise daha radikal bir operasyon Galatasaray'ı bekliyor. Teknik direktör Fatih Terim'in, geçen sezon devre arasında Newcastle'dan transfer edilen, ancak beklentilerin gerisinde kalan Yedlin'in satılmasını istediği, onun yerine Danimarkalı futbolcu Jens Stryger Larsen'i işaret ettiği ortaya çıktı.

Bonservisi Udinese'de bulunan 30 yaşındaki sağ bek için de tıpkı Augustinsson'da olduğu gibi 3-4 milyon Euro'luk teklif düşünüldüğü bildirildi. Tarafların şu sıralarda İtalya'da görüşme halinde olduğu da gelen haberler arasında.


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transfer Galatasaray Futbol Kulübü
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