Galatasaray'da Yedlin'in bileti kesildi

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u son dakika golüyle 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, milli arada eksiklerini tamamlamak istiyor. Ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da alternatif isimlerin ortaya koyduğu performanslar transfer komitesini harekete geçirdi. Yıldız isim için ayrılık kararı çıktı.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u son dakika golüyle 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılı takım keyifler yerine geldi. Ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da alternatif isimlerin ortaya koyduğu performanslar transfer komitesini harekete geçirdi. Aslan'da yıldız isim için son karar verildi.

MUSLERA'DAN 4. DALYA

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Çaykur Rizespor karşılaşmasında görev alarak sarı-kırmızılı formayla 400. resmi maçına çıktı. Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde 14 kupa sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı takımda en çok kupa kazanan yabancı oyuncu rekorunun sahibi olan Muslera, 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa şampiyonluğu gördü.

MORUTAN İLK KEZ ÇAĞRILDI

Galatasaray forması giyen Olimpiu Morutan, ilk kez Romanya Milli Takım’ına davet edildi. Sarı-kırmızılı takımın diğer oyuncusu Cicaldau da milli davet aldı. Olimpiu Morutan ilk kez milli davet aldı. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da forma giyen savunmacı Alin Toşca da milli takıma davet edildi.

YEDLIN İÇİN AYRILIK VAKTİ

Galatasaray, ABD'li sağ beki Yedlin için kararını verdi. Yıldız futbolcunun devre arasında sarı-kırmızılı takım ile yollarını ayırması bekleniyor.

İNGİLİZ KULÜPLERİYLE GÖRÜŞÜYOR

Premier Lig'e transferi son anda gerçekleşmeyen tecrübeli futbolcunun, birkaç İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

ASLAN'IN BEKLENTİSİ 1 MİLYON EURO

Sarı- Kırmızılılar'ın, 1 milyon Euro gibi bir bonservis bedeliyle Yedlin'i Ada'ya göndermeye hazırlandığı iddia ediliyor. Galatasaray Yönetimi, Yedlin'in yerine yerli bir sağ bek takviyesi yapmayı amaçlıyor.

LUYİNDAMA DA HEDEFTE

Hedefteki diğer isim Luyindama. Marcao'nun yokluğunda ortaya koyduğu performansla Alpaslan'ın da yedeği haline geldi. Luyindama'ya da teklif gelmesi halinde satışına onay verilecek.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Galatasaray'ın Alanyaspor'a 1-0 yenildiği maçta sarı-kırmızılı taraftarlar, DeAndre Yedlin ve Ryan Babel'i protesto etmişti. Maç sonu konuşan teknik direktör Fatih Terim, "O oynayacak, bu oynamayacak. Yuh çekilecek. O zaman olmaz. İşler karışır. Bizim Ali Sami Yen'de alıştığımız tablo değil. Bizim en büyük yardımcımız ve destekçimiz seyircimiz. Yedlin 2-3 orta yapamayabilir. Onu hazırlayacak taraftar. Maç sıfır sıfır. Babel'e yuh çekilmemeli. Çok üzgünüm ki bizim arkadaşlarımızı rejenerasyona çıktığında bir takım tepkiler olmuş" ifadelerini kullanmıştı.

