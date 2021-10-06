Galatasaray'da Yedlin'in bileti kesildi

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u son dakika golüyle 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, milli arada eksiklerini tamamlamak istiyor. Ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da alternatif isimlerin ortaya koyduğu performanslar transfer komitesini harekete geçirdi. Yıldız isim için ayrılık kararı çıktı.
Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u son dakika golüyle 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılı takım keyifler yerine geldi. Ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da alternatif isimlerin ortaya koyduğu performanslar transfer komitesini harekete geçirdi. Aslan'da yıldız isim için son karar verildi.
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Çaykur Rizespor karşılaşmasında görev alarak sarı-kırmızılı formayla 400. resmi maçına çıktı. Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde 14 kupa sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı takımda en çok kupa kazanan yabancı oyuncu rekorunun sahibi olan Muslera, 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa şampiyonluğu gördü.
Galatasaray forması giyen Olimpiu Morutan, ilk kez Romanya Milli Takım’ına davet edildi. Sarı-kırmızılı takımın diğer oyuncusu Cicaldau da milli davet aldı. Olimpiu Morutan ilk kez milli davet aldı. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da forma giyen savunmacı Alin Toşca da milli takıma davet edildi.
Galatasaray, ABD'li sağ beki Yedlin için kararını verdi. Yıldız futbolcunun devre arasında sarı-kırmızılı takım ile yollarını ayırması bekleniyor.
Premier Lig'e transferi son anda gerçekleşmeyen tecrübeli futbolcunun, birkaç İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.
Sarı- Kırmızılılar'ın, 1 milyon Euro gibi bir bonservis bedeliyle Yedlin'i Ada'ya göndermeye hazırlandığı iddia ediliyor. Galatasaray Yönetimi, Yedlin'in yerine yerli bir sağ bek takviyesi yapmayı amaçlıyor.
Hedefteki diğer isim Luyindama. Marcao'nun yokluğunda ortaya koyduğu performansla Alpaslan'ın da yedeği haline geldi. Luyindama'ya da teklif gelmesi halinde satışına onay verilecek.
Galatasaray'ın Alanyaspor'a 1-0 yenildiği maçta sarı-kırmızılı taraftarlar, DeAndre Yedlin ve Ryan Babel'i protesto etmişti. Maç sonu konuşan teknik direktör Fatih Terim, "O oynayacak, bu oynamayacak. Yuh çekilecek. O zaman olmaz. İşler karışır. Bizim Ali Sami Yen'de alıştığımız tablo değil. Bizim en büyük yardımcımız ve destekçimiz seyircimiz. Yedlin 2-3 orta yapamayabilir. Onu hazırlayacak taraftar. Maç sıfır sıfır. Babel'e yuh çekilmemeli. Çok üzgünüm ki bizim arkadaşlarımızı rejenerasyona çıktığında bir takım tepkiler olmuş" ifadelerini kullanmıştı.