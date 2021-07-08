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Galatasaray'da yeni hedef Alen Halilovic

08.07.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Gedson transferini sonlandıramaması halinde Portekizli'nin alternatifi olarak Hırvat oyuncu Halilovic'i belirledi. 25'lik futbolcuyla görüşmeler başladı.

Galatasaray'da yeni hedef Alen Halilovic

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için bir iddia da Hırvatistan'dan geldi. Hırvat basınından tportal'ın haberine göre; orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı takım, 25 yaşındaki oyuncu Alen Halilovic ile ilgileniyor.

Geçen sezonu İngiliz ekibi Birmingham'da geçiren Haliovic'in kendisine yapılan yeni teklifi kabul etmediği ve takımdan ayrıldığı belirtildi. Hırvatlar, G.Saray'la birlikte oyuncuya Yunan ekibi Panathinaikos'un da talip olduğunu vurguladı.

GALATASARAY'IN B PLANI

Sarı kırmızılı takıma yakın kaynaklar ise; G.Saray'ın önceliğinin Gedson Fernandes olduğunu söylüyor. Cimbom, Portekizli oyuncu için Benfica'yı ikan edemezse Halilovic'i ikinci plan olarak belirledi.

Oyuncuyla irtibata geçildiği ve görüşmelerin ilerlediği de gelen bilgiler arasında... 25 yaşındaki oyuncu, Barcelona, Milan ve Hamburg gibi takımların da formasını giydi. Alen, geçen sezon Birmingham'da 17 maçta 1 gol attı.

(AKŞAM)

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Galatasaray Futbol Kulübü İtalya Milan
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