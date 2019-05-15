Galatasaray'da yeni penaltı krizi! Bu kez Diagne ve Selçuk İnan...

Galatasaray'da Ziraat Türkiye Kupası finalinde penaltı krizi yaşandı.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Martin Linnes'in düşürülmesi sonrası kazanılan penaltıda Fatih Terim ve yedek kulübesinden penaltının Selçuk İnan tarafından kullanılması söylendi ancak topun başına geçen Mbaye Diagne kendisi kullanmak istedi ve penaltıda Akhisarspor kalecisi Fatih Öztürk gole izin vermedi.

Bu pozisyonun bir benzeri 32. haftada oynanan Çaykur Rizespor maçında da yaşanmıştı. Diagne karşılaşmada kazanılan ilk penaltıyı gole çevirememiş ve kazanılan ikinci penaltıyı yedek kuübesinden gelen uyarıyla Sinan Gümüş'un kullanması talibatı gelmesine rağmen Diagne kendisi kullanmak istemiş ve penaltıyı gole çevirmişti.

YİNE PENALTI, BU KEZ SİNAN...

dakikada savunma arkasına doğru atılan topa hareketlenen Diagne, ceza sahası içinde Miguel Lopes'in arkadan yatarak yaptığı hamle sonrasında yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular penaltı bekledi ancak Suat Arslanboğa oyunu devam ettirdi. Suat Arslanboğa pozisyonu izlemek üzere VAR monitörüne yöneldi ve bir penaltı kararı daha verdi

Bu kez penaltı atışını kullanmak üzere topun başına geçen Sinan Gümüş, sağ köşeye yerden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.