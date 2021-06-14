Galatasaray'da yeni sezon öncesi şok ayrılık kararı!

Fatih Terim krizi ve başkanlık seçiminin gölgesinde yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayan Galatasaray'da sürpriz ayrılıklar üste yaşanıyor. Yeni sezonda teknik direktör olarak Fatih Terim'in görev yapması beklenirken kadro yapılanması merak ediliyor. İşte Galatasaray'da yolların ayrılacağı o isimler... YENİ SEZON ÖNCESİ ŞOK AYRILIK Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması merak ediliyor. Henüz teknik direktör Fatih Terim'in durumunun netlik kazanmaması ve başkanlık seçimi öncesinde transferde beklenen adımlar henüz atılmadı. Bunun yanı sıra Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe geliyor. İşte detaylar... TERİM'İN DURUMU NETLİK KAZANMADI Galatasaray'da 2021-2022 sezonu erken başladı. Sarı Kırmızılılar, Fatih Terim'den yoksun bir şekilde yeni sezon öncesi çalışmalara başladı. Fatih Terim'in durumu ise henüz netlik kazanmadı. OLYMPIAKOS, FEGHOULI'NİN PEŞİNDE Yunan basını haftalardır Olympiakos'un Sofiane Feghouli ile ilgilendiğini iddia ediyor. Galatasaray'ın yıllık maliyetinden kurtulmak adına Feghouli ile yolların ayrılmasına sıcak bakıyor. Fatih Terim'in ayrılacaklar listesinde yer alan Feghouli için Olympiakos ile görüşmeler devam ediyor.

HENÜZ ANLAŞMA SAĞLANAMADI Olympiakos, Feghouli için Galatasaray'a 1.5 milyon Euro önerirken Galatasaray'ın en az 3 milyon Euro istemesi transferin önünü tıkayan en büyük etkenlerden. Olympiakos, Feghouli'den sonuç alamazsa diğer hedeflere yönelecek. FEGHOULI SONRASI ROTA ONYEKURU Yunan ekibinin bir diğer hedefi yine Galatasaray forması giyen Nijeryalı Henry Onyekuru... Yunanistan'da yayın yapan Gazzetta adlı internet sitesi Olympiakos'un Onyekuru transferi için Monaco ile temaslarını sıklaştırdığını ve transferin gelecek hafta netlik kazanabileceğini okuyucularına aktardı. OLYMPIAKOS, MONACO İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI Haberde Onyekuru'nun Galatasaray'da forma giymek istediği ifade edilirken Olympiakos'un Monaco ile anlaşma yoluna giderek transferde mesafe kat etmesi bekleniyor. Galatasaray'daki belirsizlik ortamı da Onyekuru'nun Olympiakos'a gitme ihtimalini güçlendiriyor. Galatasaray, Onyekuru'nun satın alma opsiyonunu kullanmamıştı. LUYINDAMA DA YOLCU Galatasaray'da Luyindama'yla da yolların kesin olarak ayrılması bekleniyor. 2018-2019 sezonunun devre arasında Marcao ile birlikte transfer edilen ve ilk sezonunda müthiş bir performans sergileyen Luyindama geçtiğimiz sezon milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından eski formunu bir türlü yakalayamadı.