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Galatasaray'da yeni sezon öncesi şok ayrılık kararı!

14.06.2021 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Terim krizi ve başkanlık seçiminin gölgesinde yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayan Galatasaray'da sürpriz ayrılıklar üste yaşanıyor. Yeni sezonda teknik direktör olarak Fatih Terim'in görev yapması beklenirken kadro yapılanması merak ediliyor. İşte Galatasaray'da yolların ayrılacağı o isimler...

Galatasaray'da yeni sezon öncesi şok ayrılık kararı!

Fatih Terim krizi ve başkanlık seçiminin gölgesinde yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayan Galatasaray'da sürpriz ayrılıklar üste yaşanıyor. Yeni sezonda teknik direktör olarak Fatih Terim'in görev yapması beklenirken kadro yapılanması merak ediliyor. İşte Galatasaray'da yolların ayrılacağı o isimler...

YENİ SEZON ÖNCESİ ŞOK AYRILIK

Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması merak ediliyor. Henüz teknik direktör Fatih Terim'in durumunun netlik kazanmaması ve başkanlık seçimi öncesinde transferde beklenen adımlar henüz atılmadı. Bunun yanı sıra Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe geliyor. İşte detaylar...

TERİM'İN DURUMU NETLİK KAZANMADI

Galatasaray'da 2021-2022 sezonu erken başladı. Sarı Kırmızılılar, Fatih Terim'den yoksun bir şekilde yeni sezon öncesi çalışmalara başladı. Fatih Terim'in durumu ise henüz netlik kazanmadı.

OLYMPIAKOS, FEGHOULI'NİN PEŞİNDE

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Yunan basını haftalardır Olympiakos'un Sofiane Feghouli ile ilgilendiğini iddia ediyor. Galatasaray'ın yıllık maliyetinden kurtulmak adına Feghouli ile yolların ayrılmasına sıcak bakıyor. Fatih Terim'in ayrılacaklar listesinde yer alan Feghouli için Olympiakos ile görüşmeler devam ediyor.

HENÜZ ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Olympiakos, Feghouli için Galatasaray'a 1.5 milyon Euro önerirken Galatasaray'ın en az 3 milyon Euro istemesi transferin önünü tıkayan en büyük etkenlerden. Olympiakos, Feghouli'den sonuç alamazsa diğer hedeflere yönelecek.

FEGHOULI SONRASI ROTA ONYEKURU

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Yunan ekibinin bir diğer hedefi yine Galatasaray forması giyen Nijeryalı Henry Onyekuru... Yunanistan'da yayın yapan Gazzetta adlı internet sitesi Olympiakos'un Onyekuru transferi için Monaco ile temaslarını sıklaştırdığını ve transferin gelecek hafta netlik kazanabileceğini okuyucularına aktardı.

OLYMPIAKOS, MONACO İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Haberde Onyekuru'nun Galatasaray'da forma giymek istediği ifade edilirken Olympiakos'un Monaco ile anlaşma yoluna giderek transferde mesafe kat etmesi bekleniyor. Galatasaray'daki belirsizlik ortamı da Onyekuru'nun Olympiakos'a gitme ihtimalini güçlendiriyor. Galatasaray, Onyekuru'nun satın alma opsiyonunu kullanmamıştı.

LUYINDAMA DA YOLCU

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Galatasaray'da Luyindama'yla da yolların kesin olarak ayrılması bekleniyor. 2018-2019 sezonunun devre arasında Marcao ile birlikte transfer edilen ve ilk sezonunda müthiş bir performans sergileyen Luyindama geçtiğimiz sezon milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından eski formunu bir türlü yakalayamadı.

SPARTAK MOSKOVA İDDİASI

Demokratik Kongolu savunmacı için Rusya'dan Spartak Moskova'nın Galatasaray'a resmi teklifini ilettiği iddia edilmişti. Galatasaray'ın Luyindama için bonservis beklentisi en az 7 milyon Euro... Sarı Kırmızılıların 7 milyon Eurodan kapıyı açacağı ifade ediliyor.

FALCAO HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

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2019-2020 sezonunun başında büyük umutlarla transfer edilen dünyaca ünlü Kolombiyalı forvet Radamel Falcao, Galatasaray kariyerinde yaşadığı sakatlıklar yüzünden beklenen performansın altında kalan isimlerden oldu.

GALATASARAY BONSERVİS İSTEMİYOR

Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve Feghouli ile birlikte takımın en çok kazanan isimlerinden olan Falcao'ya Güney Amerika'dan ve MLS'ten bazı tekliflerin olduğu iddia edilirken Galatasaray'ın bu transfer karşılığında bonservis bedeli beklemediği oyuncuya bonservisinin verilebileceği aktarıldı.

BRENTFORD İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

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Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu için Brentford ile görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Galatasaray ilk başta İngiliz ekibine Diagne'yi takasta önerdiği fakat bu önerinin reddedildiği belirtildi. Galatasaray Brentford'a Diagne artı bonservis bedeli önererek Halil Dervişoğlu transferine noktayı koymayı planladığı iddia edildi.


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