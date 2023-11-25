SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da yıldız isim maça devam edemedi! 79. dakikada oyundan çıktı

Galatasaray'da yıldız isim maça devam edemedi! 79. dakikada oyundan çıktı

25.11.2023 21:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar, baştan sona üstün oynadığı müsabakadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. 3 puanın sevincini yaşayan Galatasaray'da moralleri bozan bir gelişme gündeme geldi. Ev sahibi ekipte maça ilk 11'de başlayan Davinson Sanchez, 79. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. İşte detaylar...

Galatasaray ile Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaştı. Rams Park'ta oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi, Dries Mertens (2) ve Wilfried Zaha kaydetti.

150b7bc3b21eab981719389c82db4fea

Sarı - kırmızılılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Davinson Sanchez, mücadelenin son dakikalarında sakatlandı.

f45a40bcbe05b44a625366cb2f1b0db2

Maçın 77. dakikasında sakatlanan Sanchez oyuna devam edemedi. 27 yaşındaki futbolcunun yerine 79. dakikada Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson oyuna girdi.

Kolombiyalı futbolcunun son durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray, milli aradan 'çok farklı' döndü!Galatasaray, milli aradan 'çok farklı' döndü!
G.Saray maçının hakemi sakatlandı, oyuna devam edemedi!G.Saray maçının hakemi sakatlandı, oyuna devam edemedi!
Arabistan Jorge Jesus'u konuşuyor! 9-0...Arabistan Jorge Jesus'u konuşuyor! 9-0...
Anahtar Kelimeler:
davinson sanchez galatasaray Süper Lig süper li iyet
En Çok Okunan Haberler
5 komşunu acımasızca katletmişti! 72 yaşındaki katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

5 komşunu acımasızca katletmişti! 72 yaşındaki katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Hamas'tan flaş hamle! Esir takası ertelendi

Hamas'tan flaş hamle! Esir takası ertelendi

Galatasaray, milli aradan 'çok farklı' döndü!

Galatasaray, milli aradan 'çok farklı' döndü!

Arabistan Jorge Jesus'u konuşuyor! 9-0...

Arabistan Jorge Jesus'u konuşuyor! 9-0...

Herkes onu konuşuyor! Galatasaray'da her şey tersine döndü

Herkes onu konuşuyor! Galatasaray'da her şey tersine döndü

Icardi'nin adını duyunca küplere bindi! "Ben olduğum sürece bu formayı giyemez"

Icardi'nin adını duyunca küplere bindi! "Ben olduğum sürece bu formayı giyemez"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

Milyonerle evli! Olay itiraf: Hayat çok zor

Milyonerle evli! Olay itiraf: Hayat çok zor

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.