Galatasaray'da yıldız isim maça devam edemedi! 79. dakikada oyundan çıktı

Galatasaray ile Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaştı. Rams Park'ta oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi, Dries Mertens (2) ve Wilfried Zaha kaydetti.
Sarı - kırmızılılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Davinson Sanchez, mücadelenin son dakikalarında sakatlandı.
Maçın 77. dakikasında sakatlanan Sanchez oyuna devam edemedi. 27 yaşındaki futbolcunun yerine 79. dakikada Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson oyuna girdi.
Kolombiyalı futbolcunun son durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.