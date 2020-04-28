SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülünün kazananı yarın açıklanacak

"Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülünün kazananı yarın açıklanacak

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.04.2020 16:49 | Son Güncelleme

"Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülünün kazananı yarın açıklanacak.

"Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülünün kazananı yarın açıklanacak

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) tarafından verilen "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülünün bu yılki kazananı yarın belli olacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ödülü kazanan sporcu, yarın saat 15.00'te GSTV'de gerçekleştirilecek canlı yayında duyurulacak.

Yayına kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve ödüle layık görülen sporcu evinden konuk olacak. GSTV stüdyosunda ise 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu hazır bulunacak.

Galatasaray'da söz konusu ödülü geçen sene Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli kazanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
G.Saray 100-150 milyon euro kazanabilirdiG.Saray 100-150 milyon euro kazanabilirdi
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray yılın oyuncusu yılın sporcusu

En Çok Okunan Haberler

Yeni genelge geliyor! 48 saat içinde açıklanacak

Yeni genelge geliyor! 48 saat içinde açıklanacak

Mahkeme Kadir Şeker ile ilgili kararını verdi

Mahkeme Kadir Şeker ile ilgili kararını verdi

F.Bahçe teknik direktörlük için sürpriz isim!

F.Bahçe teknik direktörlük için sürpriz isim!

G.Saray 100-150 milyon euro kazanabilirdi

G.Saray 100-150 milyon euro kazanabilirdi

Fatih Terim herkesi aşık etti

Fatih Terim herkesi aşık etti

Klopp'tan Loris Karius'a flaş mesaj!

Klopp'tan Loris Karius'a flaş mesaj!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

UEFA'dan Galatasaray'a şok ceza

UEFA'dan Galatasaray'a şok ceza

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Abdurrahim Albayrak'tan test sonucu açıklaması!

Abdurrahim Albayrak'tan test sonucu açıklaması!

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülünün kazananı yarın açıklanacak

Yılın sporcusu ödülü açıklanıyor

Arda Turan: Galatasaray 100-150 milyon euro kazanabilirdi

G.Saray 100-150 milyon euro kazanabilirdi

Babel'den imalı paylaşım

Babel'den Galatasaray'a gönderme

En yakın arkadaşı, eski Galatasaraylı Bruma'yı 3 milyon euro dolandırdı

Galatasaraylı eski yıldız dolandırıldı!

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak bırakma kararı aldı

G.saray'da şok! Bırakma kararı aldı...

Radamel Falcao menajeri Jorge Mendes'ten transfer açıklaması

Falcao'nun menajerinden transfer açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.