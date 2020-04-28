"Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülünün kazananı yarın açıklanacak.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) tarafından verilen "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülünün bu yılki kazananı yarın belli olacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ödülü kazanan sporcu, yarın saat 15.00'te GSTV'de gerçekleştirilecek canlı yayında duyurulacak.
Yayına kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve ödüle layık görülen sporcu evinden konuk olacak. GSTV stüdyosunda ise 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu hazır bulunacak.
Galatasaray'da söz konusu ödülü geçen sene Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli kazanmıştı.
Merih Demiral'ı o istemedi
Açıkladılar! F.Bahçe Napoli'nin yıldız ile masada...
Fatih Terim herkesi aşık etti
Klopp'tan Loris Karius'a flaş mesaj!
Trabzonspor'un Jose Sosa teklifi ortaya çıktı!
G.Saray 100-150 milyon euro kazanabilirdi
O ligde sezon iptal edildi! Küme düşme kaldırıldı...
Cristiano Ronaldo karantinaya alınıyor!
Babel'den Galatasaray'a gönderme
Bomba patlıyor! Görüşmeler başladı...
Hapse giren Ronaldinho ilk kez konuştu
Burak Yılmaz Çin'i salladı!
75 milyonu gözden çıkardılar
Robben futbola dönüyor!
Bir ülke daha futbol maçlarını askıya aldı
Koronavirüs yüzünden tarihi şansı kaçıracak
Okuyucu Yorumları 0 yorum