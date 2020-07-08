Galatasaray'da Younes Belhanda, dalya dedi

Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray’da yıldız futbolcu Younes Belhanda bu maçla birlikte sarı-kırmızılı forma ile dalya dedi ve 100 karşılaşmasına çıktı. 2017-2018 sezonundan bu yana Galatasaray ile üçüncü sezonunu tamamlamak üzere olan Faslı futbolcu, bu süreçte 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1’er de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa sevinci yaşadı.

30 yaşındaki söz konusu müsabakalarda 13 kez rakip fileleri havalandırırken, 23 de asist yaptı.Belhanda ayrıca Galatasaray’ın mevcut kadrosunda Fernando Muslera, Selçuk İnan, Ryan Donk, Martin Linnes, Sofiane Feghouli ve Mariano ile birlikte 100 maç barajına ulaşan yedinci futbolcu oldu.Alanyaspor maçına 11’de başlayan Faslı futbolcu, karşılaşmada 1 de asist yaptı.

