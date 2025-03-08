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  4. Galatasaray Daikin, derbide Beşiktaş'a set vermedi!

Galatasaray Daikin, derbide Beşiktaş'a set vermedi!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
08.03.2025 20:00
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray Daikin'i konuk etti. Vodafone Sultanlar Ligi 24. haftasında derbi mücadelesinde Galatasaray Daikin, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Galatasaray Daikin, derbide Beşiktaş'a set vermedi!

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, üst üste 5. galibiyetini aldı. Beşiktaş ise üst üste 3. kez mağlup oldu.

SET SONUÇLARI

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  1. SET: Beşiktaş 18-25 Galatasaray Daikin
  2. SET: Beşiktaş 20-25 Galatasaray Daikin
  3. SET: Beşiktaş 15-24 Galatasaray Daikin
    Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş, Vakıfbank'a konuk olacak. Galatasaray Daikin ise Eczacıbaşını ağırlayacak.

İLK MAÇI DA GALATASARAY KAZANDI

Vodafone Sultanlar Ligi ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçı da Galatasaray Daikin 3-0 kazanmıştı.

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Voleybol Galatasaray voleybol takımı
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