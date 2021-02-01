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Galatasaray'daki arkadaşları, İrfan Can'ı "bıraktı"

01.02.2021 08:02 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'daki arkadaşları, İrfan Can'ı "bıraktı"

İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray'daki arkadaşları Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan, Fenerbahçe'nin yeni transferini Instagram'dan takibi bıraktı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile olan transfer yarışından galip çıkarak İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmasının ardından sarı-kırmızılı oyunculardan dikkat çeken bir hamle geldi.

İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray'dan arkadaşları olan Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan, Fenerbahçe'nin yeni transferini Instagram'dan takipten çıkardı.

Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, Galatasaray'da oynadıkları dönemde golün ardından yaptıkları "kahve içme" sevinciyle İrfan Can'a mesaj yollamış ve transfer gündemi ısınmıştı.

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