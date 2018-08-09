Galatasaray'dan 3 transfer birden

Galatasaray, altyapısında oynayan 3 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

Galatasaray Futbol Akademisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 18 yaşındaki Mutlu Aksu Doğan ile 17 yaşlarındaki Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş ile profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.





