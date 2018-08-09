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Galatasaray'dan 3 transfer birden

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.08.2018 15:51 | Son Güncelleme

Galatasaray, altyapısında bulunan Mutlu Aksu Doğan, Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş ile profesyonel sözleşme imzaladı

Galatasaray'dan 3 transfer birden

Galatasaray, altyapısında oynayan 3 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

Galatasaray Futbol Akademisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 18 yaşındaki Mutlu Aksu Doğan ile 17 yaşlarındaki Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş ile profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mutlu Aksu Doğan Ali Yavuz Kol Süleyman Luş Galatasaray

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