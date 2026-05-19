SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga

Galatasaray'dan 50 milyon Euro'luk Camavinga hamlesi

Galatasaray, Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga'yı 50 milyon Euro karşılığında transfer etmek için Bafetimbi Gomis'i devreye soktu.

Galatasaray'dan 50 milyon Euro'luk Camavinga hamlesi
Emre Şen
Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve rotasını Avrupa'da başarıya çeviren Galatasaray, yeni sezonun kadro mühendisliği için çalışmalarına vakit kaybetmeden başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, taraftarını heyecanlandıracak dünya çapında bir transfer operasyonu için rotasını İspanya'ya çevirdi.

BİR NUMARALI HEDEF EDUARDO CAMAVINGA

Galatasaray dan 50 milyon Euro luk Camavinga hamlesi 1

Orta saha bölgesine dinamik, genç ve dünya klasında bir yıldız takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın bir numaralı hedefi Eduardo Camavinga oldu. Dünya Kupası kadrosunda kendine yer bulamayan ve Real Madrid'in yollarını ayırmayı planladığı Fransız yıldıza sarı-kırmızılı kulüp resmen kanca attı. Yönetimin, tıpkı daha önce gerçekleştirilen Leroy Sane transferinde olduğu gibi bu süper yıldız hamlesini de yaz dönemi başlamadan erkenden bitirmeyi planladığı öğrenildi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

50 MİLYON EURO HAZIR! GOMIS İKNA EDECEK

Galatasaray dan 50 milyon Euro luk Camavinga hamlesi 2

Bu devasa transfer operasyonu için kısa süre içinde Real Madrid yönetimiyle İspanya'da masaya oturmaya hazırlanan Galatasaray'ın, eflatun-beyazlıların 23 yaşındaki yıldız futbolcu için talep ettiği 50 milyon Euro'luk bonservis bedelini makul karşıladığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin bonservis engelini aşmasının ardından oyuncuyu ikna etme görevini ise kulübün elçisi olarak görev yapan efsane golcü Bafetimbi Gomis'e verdiği belirtildi.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 43 resmi maçta görev alan yetenekli Fransız orta saha oyuncusu, takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor'dan TFF'ye tarihi başvuru! "Lig tescil edilmesin"Kayserispor'dan TFF'ye tarihi başvuru! "Lig tescil edilmesin"
Manchester City'de Pep Guardiola dönemi sona erdi!Manchester City'de Pep Guardiola dönemi sona erdi!
Anahtar Kelimeler:
real madrid Eduardo Camavinga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Son dakika! Mersin'de 6 kişiyi katletmişti! Saldırgan intihar etti

Son dakika! Mersin'de 6 kişiyi katletmişti! Saldırgan intihar etti

Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi! Çalışmalar resmen başladı

Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi! Çalışmalar resmen başladı

Ece Seçkin 1 ayda eridi! Görenler şaştı kaldı

Ece Seçkin 1 ayda eridi! Görenler şaştı kaldı

Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat

Marketlerde yeni dönem: Ayrı reyonlarda satılacak! 81 ile talimat

Yüzde 30 zam: Görünmeyen maliyet var, tek kalemde ödeyip bitmiyor

Yüzde 30 zam: Görünmeyen maliyet var, tek kalemde ödeyip bitmiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.