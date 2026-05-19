Galatasaray'dan 50 milyon Euro'luk Camavinga hamlesi

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve rotasını Avrupa'da başarıya çeviren Galatasaray, yeni sezonun kadro mühendisliği için çalışmalarına vakit kaybetmeden başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, taraftarını heyecanlandıracak dünya çapında bir transfer operasyonu için rotasını İspanya'ya çevirdi.
Orta saha bölgesine dinamik, genç ve dünya klasında bir yıldız takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın bir numaralı hedefi Eduardo Camavinga oldu. Dünya Kupası kadrosunda kendine yer bulamayan ve Real Madrid'in yollarını ayırmayı planladığı Fransız yıldıza sarı-kırmızılı kulüp resmen kanca attı. Yönetimin, tıpkı daha önce gerçekleştirilen Leroy Sane transferinde olduğu gibi bu süper yıldız hamlesini de yaz dönemi başlamadan erkenden bitirmeyi planladığı öğrenildi.
Bu devasa transfer operasyonu için kısa süre içinde Real Madrid yönetimiyle İspanya'da masaya oturmaya hazırlanan Galatasaray'ın, eflatun-beyazlıların 23 yaşındaki yıldız futbolcu için talep ettiği 50 milyon Euro'luk bonservis bedelini makul karşıladığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin bonservis engelini aşmasının ardından oyuncuyu ikna etme görevini ise kulübün elçisi olarak görev yapan efsane golcü Bafetimbi Gomis'e verdiği belirtildi.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 43 resmi maçta görev alan yetenekli Fransız orta saha oyuncusu, takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
