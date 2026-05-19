Kayserispor'dan TFF'ye tarihi başvuru! "Lig tescil edilmesin"

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu küme düşerek tamamlayan Kayserispor, Türk futbolunu temelinden sarsacak tarihi bir iddiayla resmi makamlara başvurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, sezon boyunca ayyuka çıkan bahis soruşturmaları, müsabaka güvenliği ihlalleri ve kulüp yöneticilerine yönelik adli süreçleri gerekçe göstererek ligin mevcut puan durumuyla tescil edilmemesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi dilekçe sunduğunu duyurdu.

TFF'YE RESMİ DİLEKÇE: "ADALET YENİDEN TESİS EDİLMELİ"

Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan zehir zemberek açıklamada, futbol camiasındaki tutuklamalar, kayyum ve TMSF uygulamalarına dikkat çekildi. Mevcut şartlar altında adil bir rekabet ortamının kalmadığını savunan İç Anadolu temsilcisi, yalnızca kendi kulüplerinin değil, Türk futbolunda bozulan sportif adaletin yeniden tesis edilmesi amacıyla bu hamleyi yaptıklarının altını çizdi.

33 YÖNETİCİYE PFDK SEVKİ VE KÜME DÜŞÜRME TALEBİ

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Sarı-kırmızılı kulübün TFF'ye sunduğu resmi dilekçede yer alan talepler ise oldukça radikal. Kayserispor, haklarında adli soruşturma bulunan tam 33 kulüp yöneticisinin ivedilikle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesini talep etti. Dilekçede ayrıca; suç unsurlarının oluşması halinde ilgili kulüplere puan silme ve küme düşürme yaptırımlarının uygulanması ile aynı idari yapı altında bulunduğu değerlendirilen kulüpler için TFF Statüsü'nün işletilmesi istendi.

"FUTBOLCUYA AĞIR CEZA VAR, BAŞKANA YOK"

Kulüpten yapılan açıklamanın en çarpıcı bölümü ise ceza adaletsizliğine yapılan vurgu oldu. Kayserispor yönetimi, "Aynı fiiller nedeniyle futbolculara ağır cezalar verilirken, kulüp başkanları ve üst düzey yöneticiler hakkında disiplin süreçlerinin işletilmemesi kabul edilemez" ifadelerini kullanarak TFF'yi göreve davet etti. Sürecin nasıl sonuçlanacağı ve federasyonun bu tarihi dilekçeye vereceği yanıt spor kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.