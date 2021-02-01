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Galatasaray'dan Aaron Boupendza için transfer hamlesi

01.02.2021 08:08 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan Aaron Boupendza için transfer hamlesi

Galatasaray, transferinin bitmesine saatler kala flaş bir transfer hamlesinde bulundu. Sarı-kırmızılılar, Aaron Boupendza için görüşmelere başladı.

Sarı-kırmızılı yönetim, Hatayspor'un sezon başında Bordeaux'tan bedavaya transfer ettiği 24 yaşındaki Gabonlo golcü için Hatayspor'a teklifini iletti.

G.SARAY'DAN 6 MİLYON EURO

Galatasaray, Süper Lig'de 19 maçta 15 gol atan Aaron Boupendza için 6 Milyon Euro teklif etti. Hatayspor ile pazarlıklar sürerken, sarı-kırmızılıların bu transfer için ısrarcı olduğu ortaya çıktı.

"G.SARAY'A 10 MİLYON € DEDİK"

Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, TV100'e yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Aaron Boupendza girişimi hakkında konuştu. Ethem Sunar, "Galatasaray'dan bize gelen bir teklif var. Bu teklife karşılık talebimizi ilettik. Boupendza için 10 milyon euro istediğimizi Galatasaray'a söyledik. Biz 350 bin euro'ya aldık Boupendza'yı. Galatasaray'dan Abdurrahim Albayrak Bey ile görüştük. Beni ve belediye başkanımızı aradı. Bir talepleri oldu. İtalya istiyor, Katar istiyor. Bir sürü kulüp istiyor. Dünyanın her yerinden teklif var." dedi.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Tamam kesin sarı civcivler sırtlan gibi girer devreye 30 milyon Euro + 2 futbolcu sonraki satıştan da %50 verip alırlar. Çünkü ruhları bozuk.
ikinci digane hatası gerçekten bu çılgın çocuk iyi performans sergiliyor lakin çok pahalı:)) 350 bin euro nerde 10 milyon euro nerde ??
alırız bak Adalar kahvede içmez artık :))

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