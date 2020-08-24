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Galatasaray'dan Ada çıkarması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.08.2020 11:52 | Son Güncelleme

Galatasaray'da İngiltere'ye giden İdari Menajer Şükrü Hanedar; Seri, Lemina ve Jeffersom Lerma için Fulham, Southampton ve Bournemouth yöneticileri ile görüşecek.

Galatasaray'dan Ada çıkarması!

Yeni sezon öncesi Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui ve Oğulcan Çağlayan'ı renklerine katan, Kerem Aktürkoğlu'nu açıklamak için gün sayan Galatasaray'da gözler orta sahaya yapılacak takviyeye çevrildi.

Jean Michael Seri ve Mario Lemina'nın ayrılması, Selçuk İnan'ın da futbolu bırakması nedeniyle defansif orta saha sıkıntısı çeken Cimbol, bu bölgeye yapılacak transferi bu hafta içinde bitirmeyi planlıyor. Transferin rotası İngiltere.

COULIBALY DE LİSTEDE

Plan doğrultusunda İdari Menajer Şükrü Hanedar, Ada'ya gitti. Hanedar; Seri, Lemina ve Jefferson Lerma'nın kiralanması ile ilgili Fulham, Southampton ve Bournemouth yöneticileri ile görüşecek. Norveç'in Sarpsbprg takımında oynayan 2000 doğumlu Ismaila Coulibaly de Cimbom'un listesinde. Hanedar'ın, Malili oyuncunun menajeri ile bir araya gelmesi de bekleniyor.

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