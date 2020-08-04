Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Mineiro'ya imza attı!

Galatasaray'da oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan ve kısa süre önce sözleşmesinin sona ermesiyle beraber takıma veda eden Mariano'nun yeni durağı belli oldu.Avrupa'dan da birçok teklif olmasına rağmen Mariano, Atletico Mineiro'ya transfer olmayı tercih etti. Sosyal medyada herkesi şaşkına çeviren bu karar kısa süre içinde gündem oldu.
Mariano: "Burada çok iyi taraftarlar var. Onlarla beraber savaşmak için buraya geldim. Atletico'nun şampiyon olmasına yardım etmek istiyorum."
Novo reforço atleticano, o lateral @marianof25 está sendo apresentado na #CidadeDoGalo!— Atlético ???? (@Atletico) August 4, 2020
???? Quem se liga no #LiveGalo confere ao vivo: https://t.co/Dp6HfM4Xpy pic.twitter.com/8Pdpm1bIB1
Atletico Mineiro Başkanı Sergio Sette Camara da Galatasaray'dan ayrılan Mariano transferini duyurdu;
"Kupalar için güçlü bir takım kuruyoruz. Harika bir transfer daha! Hoş geldin Mariano"
Roma, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı!
Galatasaray'da kalıcı olmak istiyorum
Gökhan İnler yuvaya geri dönüyor!
Önce Samandra, sonra Topuk yaylası...
Beşiktaş'tan sağ beke dünya yıldızı
Fatih Terim 5 yıldızın biletini kesti!
Gökhan Gönül ve Caner transferinde şok gelişme!
Merih Demiral'a Şampiyonlar Ligi müjdesi
Abdulkadir Parmak evlendi
İşte halı sahalarda uygulanacak kurallar!
Türkiye, genç oyuncular için gelişim ülkesi değil
Drogba başkan adayı oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum