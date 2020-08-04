Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Mineiro'ya imza attı!

Galatasaray'da oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan ve kısa süre önce sözleşmesinin sona ermesiyle beraber takıma veda eden Mariano'nun yeni durağı belli oldu.Avrupa'dan da birçok teklif olmasına rağmen Mariano, Atletico Mineiro'ya transfer olmayı tercih etti. Sosyal medyada herkesi şaşkına çeviren bu karar kısa süre içinde gündem oldu.

MARIANO'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Mariano: "Burada çok iyi taraftarlar var. Onlarla beraber savaşmak için buraya geldim. Atletico'nun şampiyon olmasına yardım etmek istiyorum."

BAŞKAN DUYURDU: HOŞGELDİN MARIANO!

Atletico Mineiro Başkanı Sergio Sette Camara da Galatasaray'dan ayrılan Mariano transferini duyurdu;

"Kupalar için güçlü bir takım kuruyoruz. Harika bir transfer daha! Hoş geldin Mariano"