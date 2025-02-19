Galatasaray'dan ayrıldı, Yunanistan'da da tutunamadı! Sergio Oliveira 2. Lig'in yolunu tuttu

Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Olympiakos'a transfer olan Sergio Oliveira'nın yeni takımı belli oldu. Portekizli orta saha oyuncusu, Olympiakos'tan Brezilya Serie B takımı Sport Recife'ye transfer oldu.

VEDA MESAJI YAYINLADI

Bu gelişmenin ardından Oliveira, Olympiakos için bir veda mesajı yayınladı. Oliveira, açıklamasında, "Olympiakos'ta geçirdiğim süre kısa ama gerçekten çok özeldi. İlk günden itibaren kulüp, takım arkadaşlarım ve taraftarlardan gördüğümüz sıcak karşılama sayesinde ailemle birlikte kendimizi evimizde hissettik. Yunanistan'ın kalbimizde her zaman özel bir yeri olacak, sadece yaşadığımız anlar için değil bebeğimiz doğduğu için de öyle. Teşekkürler Olympiakos. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Hepinize en iyi dileklerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

OLYMPIAKOS DÖNEMİ SESSİZ

Sergio Oliveira, Olympiakos'ta 14 maçta 534 dakika süre buldu. 32 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına skor katkısı sağlayamadı.