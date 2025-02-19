SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan ayrıldı, Yunanistan'da da tutunamadı! Sergio Oliveira 2. Lig'in yolunu tuttu

Galatasaray'dan ayrıldı, Yunanistan'da da tutunamadı! Sergio Oliveira 2. Lig'in yolunu tuttu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.02.2025 08:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da forma şansı bulamaması üzerine yolların ayrıldığı Sergio Oliveira'nın yeni adresi belli oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın ardından Olympiakos'a transfer olan Oliveira 2. Lig'in yolunu tuttu. İşte detaylar...

Galatasaray'dan ayrıldı, Yunanistan'da da tutunamadı! Sergio Oliveira 2. Lig'in yolunu tuttu
Sergio Oliveira

Sergio Oliveira

POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Olympiakos'a transfer olan Sergio Oliveira'nın yeni takımı belli oldu. Portekizli orta saha oyuncusu, Olympiakos'tan Brezilya Serie B takımı Sport Recife'ye transfer oldu.

VEDA MESAJI YAYINLADI

sergio

Bu gelişmenin ardından Oliveira, Olympiakos için bir veda mesajı yayınladı. Oliveira, açıklamasında, "Olympiakos'ta geçirdiğim süre kısa ama gerçekten çok özeldi. İlk günden itibaren kulüp, takım arkadaşlarım ve taraftarlardan gördüğümüz sıcak karşılama sayesinde ailemle birlikte kendimizi evimizde hissettik. Yunanistan'ın kalbimizde her zaman özel bir yeri olacak, sadece yaşadığımız anlar için değil bebeğimiz doğduğu için de öyle. Teşekkürler Olympiakos. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Hepinize en iyi dileklerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

OLYMPIAKOS DÖNEMİ SESSİZ

1748775

Sergio Oliveira, Olympiakos'ta 14 maçta 534 dakika süre buldu. 32 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına skor katkısı sağlayamadı.

Canlı Skor

Şampiyonlar Ligi'nde şok yaşandı! Milan veda etti...Şampiyonlar Ligi'nde şok yaşandı! Milan veda etti...
Yapay zekadan derbi için olay tahmin! O takıma şans vermedi... Şampiyonu bile açıkladıYapay zekadan derbi için olay tahmin! O takıma şans vermedi... Şampiyonu bile açıkladı
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray olympiakos sergio oliveira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara’daki yangında korkunç iddia: ‘Abla kadını diri diri yaktılar’

Ankara’daki yangında korkunç iddia: ‘Abla kadını diri diri yaktılar’

"Görevliler iki gündür kelepçe takmaya çalışıyorlar" diyerek paylaştı! Şaşırtan talep

"Görevliler iki gündür kelepçe takmaya çalışıyorlar" diyerek paylaştı! Şaşırtan talep

Kerem Aktürkoğlu, gol orucunu Şampiyonlar Ligi'nde bozdu!

Kerem Aktürkoğlu, gol orucunu Şampiyonlar Ligi'nde bozdu!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kim yönetecek? TFF'den Türk hakem hamlesi...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kim yönetecek? TFF'den Türk hakem hamlesi...

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a kötü haber!

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a kötü haber!

G.Saray'ın eski yıldızı 2. Lig'e transfer oldu!

G.Saray'ın eski yıldızı 2. Lig'e transfer oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

Spor giyim tutkunları buraya! New Balance'da %30'u aşan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.