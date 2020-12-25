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Galatasaray'dan Belhanda'ya yeni sözleşme

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.12.2020 18:17 | Son Güncelleme

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Younes Belhanda için 2 yıllık yeni sözleşme hazırladı.

Galatasaray'dan Belhanda'ya yeni sözleşme

Galatasaray, kariyeri boyunca inişli çıkışlı bir kariyere sahip olan 30 yaşındaki Younes Belhanda için "yeni sözleşme" kararı çıktı.

NTV'nin haberine göre sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Faslı oyuncuyla senelik 1,5 milyon euro garanti ücret üzerinden 2 yıllık yeni sözleşme önermeye karar verdi.

Galatasaray'dan 3,35 milyon euro maaş alan Belhanda, Feghouli ile birlikte indirim yapmayan oyunculardan olmuş ve takımda tartışmalara neden olmuştu.

"BELHANDA TAKIMDA KALMAK İSTİYOR"

Belhanda'nın menajeri D'Avila, Belahnda için geçtiğimiz günlerde, "En azından sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacak. Bizim için önemli olan Belhanda'nın Galatasaray'da rahat olması. Galatasaray'ı seviyor. Fatih Terim ile arası iyi ve iyi oynuyor, Belhanda da kalmak istiyor." ifadelerini kullanmıştı.

2017'de 10 milyon euro bonservis bedeliyle Dinamo Kiev'den transfer edilen Belhanda, Galatasaray kariyerinde 116 maça çıktı ve 18 gol, 24 asistlik performans sergiledi.

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