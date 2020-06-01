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Galatasaray'dan Beşiktaş'a ‘1986-1987 sezonu’ cevabı

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.06.2020 19:16 | Son Güncelleme

Galatasaray, "1986-87 sezonunda alnımızın akıyla aldığımız kupanın kendilerine verilmesi yönünde müracaatta bulunan sayın Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları tam anlamıyla talihsizliktir." ifadelerinin kullanıldığı bir açıklama yayımladı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a ‘1986-1987 sezonu’ cevabı

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Mesut Bakkal'ın "Mesut Bir Adamın Hikayesi" adlı kitabında 'Galatasaray'dan 1986-1987 sezonunda teşvik primi aldık' ifadeleri sonrası bir açıklama yapmıştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "TFF'ye tescilli teknik direktör Mesut Bakkal'ın yazmış olduğu 'Mesut Bir Adamın Hikayesi' isimli kitapta, 1986-1987 sezonunun 35. haftasında oynanan Beşiktaş müsabakasında kendisinin ve Denizlispor oyuncularının tamamının açıkça teşvik primi aldığını ve ayrıca söz konusu müsabakada oynayan Denizlisporlu oyuncuların tamamının doping içeren madde kullandığını itiraf etmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, TFF Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesinde bir müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka ve spor ahlakına aykırı şekilde etkilemenin yasak olduğu vurgulanarak, "Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır. Ayrıca performans artırıcı ilaç almak suretiyle doping kuralı da açıkça ihlal edilmiştir. Söz konusu açıklamalar utanç verici olmakla birlikte, hukuken soruşturma ve kovuşturma imkanının halen bulunması nedeniyle TFF'nin ilgili kurullarını göreve davet ediyoruz." denilmişti.

BEŞİKTAŞ ŞUNLARI TALEP ETMİŞTİ

  • 1986-1987 sezonunun 35. haftasında oynanan Beşiktaş-Denizlispor müsabakasının kulübümüz lehine 3-0 hükmen galibiyet ile tescil edilmesini

  • 1986-1987 sezonuna ilişkin lig tescilinin iptali, sıralamanın yeniden düzenlenerek söz konusu geçerli olan averaj kurallarının da dikkate alınarak 1986-1987 Süper Lig şampiyonu olarak kulübümüzün tescil edilmesini

  • Mesut Bakkal isimli teknik direktör hakkında TFF Talimatları'nın ilgili hükümlerince sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandırılması ve futbolla ilgili her türlü faaliyetten men edilmesini

  • İlgili müsabakada teşvik primini veren kulüp ve teşvik alan kulübün yöneticileri, müsabakada yer alan ve halen futbol ailesi içerisinde bulunan ilgili kulübün teşvik primi ve doping maddesi alan futbolcuları, teknik adamlarının tespit edilip sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandırılması ve futbolla ilgili her türlü faaliyetten men edilmesini talep ediyoruz.

    GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

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Galatasaray, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına cevap verdi. "Rakibimizi geçmişten kupa çıkartma çabalarını bir kenara bırakarak, saha içinde adil, dürüst ve sportmence bir yarış içerisinde şampiyonluk kazanmaya devam ediyoruz." ifadelerinin kullanıldığı bir açıklama yayımlandı.

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