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Galatasaray'dan Beşiktaş'a büyük üstünlük

10.05.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahasında en son 2017 yılında Beşiktaş'a kaybeden CimBom, son zaferle beraber ezeli rakibine karşı Telekom'daki yenilmezlik serisini 4maça çıkardı. Terimde Yalçın'a karşı 6 sınavda sadece 1 kez boyun eğdi.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a büyük üstünlük

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsanevi hocası Fatih Terim, önceki akşam genç hoca Sergen Yalçın'a boyun eğmedi. Kariyerleri boyunca iki çalıştırıcı birbirlerine 6 kez rakip olurken, Terim 2 kez kazandı. 3 sınavın berabere bittiği randevuların 1'inden de Sergen Yalçın galip çıktı.

4 MAÇTIR KAYBETMİYOR

En son Tudor'lu sezonda Beşiktaş'a yenilen Aslan, Fatih Terim'le birlikte Türk Telekom'daki son 4 maçta rakibine sadece 1 puan verdi. 2018 ve 2019'daki maçlarda Kara Kartal'ı 2-0'la geçen Cim Bom geçen sene golsüz berabere kaldığı rakibini önceki akşam 3-1 devirdi, seriyi devam ettirdi.

500. GOL FALCAO'DAN

Ezeli rekabetin 350. maçında, Falcao 45+1'de attığı penaltı golüyle tarihe geçti! Aslan'ı 2-1'lik üstünlüğe taşıyan Kolombiyalı yıldız aynı zamanda Sarı-Kırmızılı ekibin, Beşiktaş derbilerindeki 500. golünü kaydetti. Skoru belirleyen Arda Turan'dan da ezeli rekabetteki 501. gol geldi.

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