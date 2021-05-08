Galatasaray'dan Beşiktaş'a olay gönderme!

Galatasaray, Süper Lig'in 40. haftasında oynanan Beşiktaş derbisini 3-1 kazandı.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Babel, Falcao ve Arda kaydederken Beşiktaş'ın tek sayısı ise Ghezzal'dan geldi.
Mücadele sonrası sarı-kırmızılı ekip twitter hesabından rakibinin paylaşımına göndermede bulundu.
Beşiktaş'ın maç sonu paylaştığı skor tablosunu alıntılayan Galatasaray, "Yıldızlarımızı 'sehven' gözden kaçırdığınızı düşünüyoruz" diyerek tablonun şampiyonluk yıldızlı halini paylaştı.
????️ #BirdHunter ????#GSvBJK pic.twitter.com/UAK9ZWa0bh— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) May 8, 2021
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