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Galatasaray'dan Beşiktaş'a olay gönderme!

08.05.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray 3-1 kazanılan Beşiktaş derbisi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a olay gönderme!

Galatasaray, Süper Lig'in 40. haftasında oynanan Beşiktaş derbisini 3-1 kazandı.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Babel, Falcao ve Arda kaydederken Beşiktaş'ın tek sayısı ise Ghezzal'dan geldi.

Mücadele sonrası sarı-kırmızılı ekip twitter hesabından rakibinin paylaşımına göndermede bulundu.

Beşiktaş'ın maç sonu paylaştığı skor tablosunu alıntılayan Galatasaray, "Yıldızlarımızı 'sehven' gözden kaçırdığınızı düşünüyoruz" diyerek tablonun şampiyonluk yıldızlı halini paylaştı.


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