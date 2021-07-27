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Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı!

27.07.2021 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig kulüpleri iddialı bir kadro kurmanın peşinde. Şampiyonluk isteyen 2 Süper Lig devi Galatasaray ile Beşiktaş’ın yolları, Rosier, Ghezzal ve Gedson’un ardından bu kez milli futbolcuda kesişti. Mert Günok transferi için Fatih Terim bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı!

Transferde bu sezon yolları sürekli kesişen Galatasaray ile Beşiktaş yine karşı karşıya geldi. Süper Lig'de forma giyen milli yıldız için devreye giren Galatasaray'da Fatih Terim transfer için bizzat görüştü. İşte yaşananlar...

YİNE KARŞI KARŞIYA

Daha önce Rosier, Ghezzal ve Gedson’da karşı karşıya gelen iki kulüp, şimdi de milli futbolcunun peşine düştü.

PSV SONRASI MERT LİSTEYE GİRDİ

İlk olarak siyah-beyazlıların radarında bulunan milli kaleci Mert Günok, son PSV maçının ardından Cim-Bom’un gündemine oturdu. Teknik direktör Fatih Terim’in, Mert Günok ile görüşerek, transferi konusunda ilk konuşmayı yaptığı öğrenildi.Galatasaray’ın, Başakşehir’e henüz resmi bir teklif yapmasa da, görüşme konusunda kulübü bilgilendirdiği dile getirildi.

MUSLERA ŞAŞIRTTI

Son oynanan PSV Eindhoven karşılaşmasında kendisine yakışmayacak goller yiyen Muslera’nın durumunu da göz önüne alan sarı-kırmızılılar, yerli kaleciler içerisinde en uygun ismin Mert Günok olduğuna karar verdi. Fatih Öztürk, İsmail Çipe ve Berk Balaban gibi yedek isimler olmasına rağmen, Muslera’nın yanına koyabilecekleri bir kaleci arayışına giren Galatasaray, Mert Günok’a ilk teklifi yaptı.

MUSLERA İLE ROTASYONLU

Terim’in, maç yoğunluğunu göz önüne alarak Muslera ile Mert’i rotasyonlu olarak kullanmayı amaçladığı ifade edildi. Cim-Bom’un, Mert’e alternatif olarak Bursaspor ile sözleşme yenilemeyen Atakan Dadakdeniz ile de ilgilendiği vurgulandı.


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