SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan bir transfer daha! Kaan Ayhan ile anlaşıldı

Galatasaray'dan bir transfer daha! Kaan Ayhan ile anlaşıldı

22.06.2021 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, İtalya Serie A'da Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Galatasaray'dan bir transfer daha! Kaan Ayhan ile anlaşıldı

Süper Lig'de şampiyonluğu 1 averajla kaçıran Galatasaray'da yeni yönetim, savunma hattını zenginleştirebilmek adına çalışmalara başladı. Burak Elmas ve kurulları, Fatih Terim'in de istekleri doğrultusunda Sassuolo'dan (Serie A) Kaan Ayhan'la anlaşma sağladı.

İTALYA'DA DEĞER KAYBETTİ

Bir önceki yıl, Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'tan Sassuolo'ya transfer edilen savunma oyuncusu, hem beklediği süreyi bulamamış hem de beklentilerin altında kalmıştı. İtalya'da sezonu 20 karşılaşmayla kapatan oyuncu, Almanya'dayken 7 milyon Euro piyasa değerine sahipti. Bir yıl içerisinde oyuncunun değeri 6 milyon Euro'ya kadar geriledi.

YERLİ STATÜDE OYNUYOR

Süper Lig ekiplerini kara kara düşündüren bir başka durum ise önümüzdeki futbol sezonuyla beraber uygulamaya koyulacak yabancı kuralı uygulaması. Bu kural neticesinde kulüpler, yabancı futbolcudan ziyade piyasadaki yerli futbolculara yöneldi. Gençliğinde Almanya'nın alt yaş kategorilerinde oynayan Ayhan, 2016 yılından bu yana 40 kez A Milli Takım'ın formasını giydi. 40 maçta rakip takım ağlarını 4 kez sarstı.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Sassuolo ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kaan Ayhan, Transfermarkt verilerine göre 6 milyon Euro piyasa değerine sahip. Galatasaray yönetimi, 25 yaşındaki savunmacıyı transfer edebilmek için İtalyan ekibinin kapısını çaldı. Fiyatta anlaşma sağlanması durumunda bu transferin önümüzdeki günlerde duyurulmasına kesin gözüyle bakılıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi Amazon Prime dizilerini keşfedinEn iyi Amazon Prime dizilerini keşfedin
İlk kez görüldü! Duymada problem yaşayınca...İlk kez görüldü! Duymada problem yaşayınca...
Burak Elmas'tan anlamlı ziyaretlerBurak Elmas'tan anlamlı ziyaretler
Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Yüzyılın transferi gerçek mi oluyor?

Yüzyılın transferi gerçek mi oluyor?

Şenol Güneş için olay iddia!

Şenol Güneş için olay iddia!

Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı

Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı

Cimbom ateşi yaktı! Geri mi dönüyor?

Cimbom ateşi yaktı! Geri mi dönüyor?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi!

Lottie Moss ünlü futbolcuyu ifşa etti

Lottie Moss ünlü futbolcuyu ifşa etti

CANLI | Galatasaray'da yeni başkan belli oluyor

CANLI | Galatasaray'da yeni başkan belli oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.