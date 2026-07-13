Galatasaray'dan Brahim Diaz bombası! İlk temas kuruldu

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon kadro yapılandırmasını sürdüren Galatasaray, dünya futbolunda geniş yankı uyandıracak bir transfer hamlesi için düğmeye bastı. Hücum hattını elit bir isimle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, İspanyol devi Real Madrid'in formasını giyen Brahim Diaz'ı radarına aldı.

MENAJERİYLE İLK TEMAS KURULDU

İspanyol basınında yer alan iddialara göre sarı-kırmızılı kurmaylar, 26 yaşındaki yetenekli futbolcunun menajeriyle bir ön görüşme gerçekleştirdi. Oyuncunun transfer şartlarını ve geleceğini masaya yatıran Galatasaray, aynı zamanda Real Madrid cephesiyle de iletişime geçerek operasyonun mali koşulları hakkında ilk bilgileri aldı.

HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK, KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Galatasaray'ın Brahim Diaz transferinde henüz resmi teklif aşamasına geçmediği belirtildi. Real Madrid ile sözleşmesi devam eden Diaz'ın ayrılmaya sıcak bakması halinde, sarı-kırmızılıların kiralama formülünü resmi olarak masaya getireceği kaydedildi.

OKAN BURUK ÇOK YÖNLÜ BİR HÜCUMCU İSTİYOR

Teknik direktör Okan Buruk ve teknik heyetin, yeni sezonda hücum organizasyonlarını çeşitlendirmek adına hem kanatlarda hem de 10 numara pozisyonunda görev yapabilecek çok yönlü bir oyuncu arayışında olduğu biliniyor. Bu kritere tam anlamıyla uyan Brahim Diaz için taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde daha da hız kazanması bekleniyor.