Galatasaray'dan Cebrail Karayel atağı

Sağ bek için devre arasında yerli bir takviye planlayan Galatasaray ’da hedef Cebrail Karayel... Mustafa Denizli’nin çalıştırdığı Altay’da bu sezon 8 maçta da forma giyip 3 asistlik bir performans gösteren başarılı oyuncu, transfer politikasını potansiyelli oyunculara yönelten Aslan’ın da ilk adaylarından biri oldu. Ankaragücü’nden geldiği Altay’da şampiyonluk yaşayıp Süper Lig ’de de takımın vazgeçilmezlerinden biri olan 27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

DEVRE ARASINA KALMADAN

Sarı-Kırmızılılar ise ligin bitimini beklemeden uygun bir bedelle Cebrail’i renklerine bağlayarak savunmanın sağına kaliteli bir yerli alternatif kazandırmak istiyor. Defansif özelliklerinin yanı sıra süratiyle ve ortalarıyla hücuma da katkı sunabilen Cebrail için devre arası gelmeden Altay’ın kapısı çalınacak.

